Camerano, acceso il nuovo albero di Natale dopo l’atto vandalico

È stata una cerimonia ancora più sentita e toccante la seconda, l'accensione del nuovo abete riallestito in piazza Roma dopo il rogo che ha distrutto il primo

CAMERANO – Piazza Roma a Camerano ha acceso di nuovo il suo albero di Natale, il secondo per il paese quest’anno, dopo l’atto vandalico di mercoledì scorso (15 dicembre) quando un piromane ha dato fuoco all’abete. «Sono molto contenta dell’invito, serviva un segnale immediato per ripristinare il simbolo del Natale, ed è doveroso per le istituzioni essere vicino all’amministrazione comunale contro atti di questo tipo», ha dichiarato la vice prefetto, la dottoressa Allegretto, presente all’accensione domenica 19.

Le ha fatto eco l’ingegner Zurlo, che si è detto felice di esser presente a rappresentanza dei Vigili del Fuoco non solo come soccorritore ma anche della rinascita del simbolo natalizio cameranese. «Bruciare un albero di Natale significa bruciare i valori della cittadinanza, come luce, festa e speranza», ha commentato don Aldo Pieroni che ha preso parte di nuovo all’evento.

Le indagini

Il sindaco Oriano Mercante ha aggiunto: «Le indagini per smascherare il vandalo proseguono da parte delle forze dell’ordine. Sono felice della nutrita partecipazione dei cittadini all’evento e del sentimento di solidarietà che si è venuto a creare in questa settimana, tipico del Natale».

L’accensione dell’albero è avvenuta con l’accompagnamento di Giulio Santini alla tastiera e Anna Taucci alla voce che hanno intonato i tormentoni natalizi più famosi, in una bella atmosfera di festa. Acceso anche il videomapping sulla facciata del teatro comunale che si staglia di fronte all’albero.