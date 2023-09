Calcio Amputati, nel weekend a Fano si assegnano la Coppa Italia e la Supercoppa

Sabato 30 settembre 4 formazioni scenderanno in campo allo Stadio Mancini per contendersi la Coppa Italia. Domenica 1 ottobre è in programma la Finale di Supercoppa Italiana,

FANO – Nel prossimo weekend Fano sarà il teatro scelto dalla Fispes per l’assegnazione della Coppa Italia 2023 e la Supercoppa italiana. Dopo la vittoria dello Scudetto del Vicenza lo scorso giugno e lo storico traguardo conquistato dalla Nazionale Italiana del CT Renzo Vergnani con il trionfo nella Nations League Divisione B disputata in Francia tra l’8 e il 10 settembre, il Calcio Amputati è pronto a regalarsi una due giorni di grande spettacolo ed emozioni.

Sabato 30 settembre, infatti, le 4 formazioni della disciplina scenderanno in campo presso lo Stadio Raffaele Mancini per contendersi la Coppa Italia 2023, che nelle ultime due edizioni è stata alzata sempre dallo Sporting Amp Football. Mentre nella mattinata di domenica 1 ottobre è in programma la Finale di Supercoppa Italiana, l’anno scorso vinta dal Vicenza ai calci di rigore contro lo stesso Sporting.

Sabato le sfide per la Coppa Italia prenderanno avvio alle 10.00, con la gara tra i padroni di casa dello Sporting Amp Football e il club ligure della Levante C. Multedo. A seguire, alle 12.00 il match tra i campioni d’Italia del Vicenza e la Roma Calcio Amputati. Nel pomeriggio, infine, alle 17.00 andrà in scena l’attesissima Finale. Nel corso della cerimonia di premiazione alla presenza del Presidente Fispes Sandrino Porru, della Vice Presidente Antonella Muraro e delle istituzioni locali della Città di Fano, la Nazionale Italiana fresca vincitrice della Nations League verrà giustamente celebrata con medaglie e targhe per il risultato storico ottenuto.

Infine, domenica mattina alle 9.30 si scenderà nuovamente in campo per la Finale di Supercoppa italiana.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Fispes.

«Sarà una due giorni di sport e di divertimento – precisa l’assessora allo Sport Barbara Brunori -. Siamo ben lieti di poter ospitare queste fasi finali che si disputeranno nella nostra città. Sarà uno spettacolo vedere da vicino questi atleti dotati di grande talento che superano i propri limiti continuamente. Sarà, appunto, un piacere vederli in azione tra acrobazie e gesti atletici di alto livello. Questa è un’occasione per celebrare lo sport e apprezzare questa disciplina».

Di seguito il programma gare della due giorni:

sabato 30 settembre 2023 Coppa Italia

ore 9.00 Sporting Amp Football – Levante C. Multedo

ore 12.00 Vicenza Calcio Amputati – Roma Calcio Amputati

ore 17.00 Finale Coppa Italia 2023

domenica 1 ottobre 2023 Supercoppa italiana

ore 9.30 Finale Supercoppa