CAGLI – Disavventura a lieto fine per una 80enne urbinate che si era persa nel pomeriggio del 13 ottobre in una zona di campagna a Pianello di Cagli. La donna, in compagnia del marito e del figlio, si era introdotta in una zona boschiva alla ricerca di funghi. La donna si sarebbe allontanata smarrendo il sentiero principale. Non avendo con lei il telefono non è più riuscita a contattare i suoi cari ed ha continuato a vagare in solitaria nei boschi.



A dare l’allarme sono stati intorno alle 18 i suoi familiari che hanno allertato i Vigili del Fuoco di Cagli che ben presto sono intervenuti sul luogo per cercare di ritrovare l’anziana. Man mano che passavano le ore cresceva la paura per l’incolumità della donna. La fortuna ha voluto che la donna incrociasse per i boschi un a 40enne anch’esso intento alla raccolta dei funghi.



L’uomo ha cercato così di tranquillizzare la donna evidentemente scossa ed ha atteso con lei i soccorsi. I vigili del fuoco, battendo a tappeto la zona, sono riusciti a rintracciare l’anziana poco prima che calasse la notte: nonostante il grande spavento l’80enne versava in buine condizioni.



Negli ultimi periodi episodi simili si stanno ripetendo con una certa frequenza nell’alto pesarese: cercatori di funghi, castagne o persone che decidono di ammirare il foliage non raramente si perdono e necessitano del pronto intervento per venire recuperati.