Cagli, Martini (Fsp Polizia): «Il distaccamento della Stradale non chiuderà»

Il segretario regionale: «Il presidio rimarrà per garantire servizi e sicurezza nella zona del Catria e Nerone»

CAGLI – Distaccamento Polizia Stradale di Cagli, smentita categoricamente la chiusura.

A dirlo è il segretario regionale Fsp Polizia di Stato Manrico Martini. «Dopo aver letto alcuni allarmanti articoli di stampa circa una paventata ipotesi di soppressione del Distaccamento Polizia Stradale di Cagli, in collaborazione con la Segreteria Provinciale FSP Polizia di Pesaro Urbino mi sono attivato attraverso la nostra Segreteria Nazionale. L’ipotesi di chiusura relativa all’Ufficio in questione è stata categoricamente smentita dai vertici del Dipartimento. Ci sentiamo, pertanto, di poter rincuorare e rassicurare sia i colleghi in servizio al Distaccamento polizia stradale sia tutta quella parte della cittadinanza che, giustamente allarmata dalle voci su una incomprensibile probabile chiusura del posto di polizia, ci hanno contattato chiedendo spiegazioni».

Il segretario Generale Regionale FSP Martini Manrico

Martini chiude: «La Polizia rimarrà nel presidio dell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino per continuare a garantire come già fà da decenni con il suo operato la viabilità e la sicurezza nella zona del Catria e Nerone».