Caccia al lupo, parla un cacciatore marchigiano: «Il problema c’è ma la soluzione non può essere questa»

PESARO URBINO – Riaprire la caccia selettiva del lupo. È questa la proposta di cui si sta dibattendo in Regione in questi giorni. Un’opzione che ha suscitato un vespaio di polemiche e divide le forze politiche, le associazioni ambientaliste ma anche i cittadini. I tanti avvistamenti di lupi, sempre più a ridosso dei centri urbani, preoccupano i cittadini, soprattutto quelli delle zone più rurali. Poco tranquillizza la statistica che, ad onore del vero, non menziona attacchi all’uomo da oltre mezzo secolo.

Sulla delicata questione abbiamo trovato un cacciatore disposto a prendere posizione e cercare di dipanare l’annosa matassa. Alessandro (nome di fantasia), 38enne con la passione della caccia, cresciuto in una famiglia dove si pratica da sempre l’attività venatoria, a differenza di tantissimi altri colleghi che nicchiano davanti ad un microfono, una telecamera o un taccuino, ha deciso di spiegare il suo punto di vista a partire proprio dal motivo per cui i cacciatori ufficialmente stanno rimanendo in silenzio sulla vicenda: «Se le devo dire la risposta politicamente corretta è che ogni cacciatore sulla questione della riapertura della caccia al lupo ha il proprio pensiero ma la realtà è che la maggior parte dei miei colleghi è favorevole a questa decisione ma preferiscono soprassedere perché sanno benissimo che è una risposta impopolare… si rischia di avere gli animalisti sotto casa, però il pensiero della maggioranza è questo ed i motivi sono almeno due: il lupo è un concorrente del cacciatore per giunta molto bravo nel suo mestiere… il secondo è che, nelle zone più rurali, ad alta densità di cacciatori, spesso sono presenti anche gli allevamenti che, nonostante le accortezze, stanno subendo un numero ingente di danni…».



Alla luce di quello che mi ha detto lei è favorevole o contrario?

«In tutta sincerità, sono contrario alla riapertura della caccia al lupo. Lo reputo non solo un animale bellissimo ma che svolge anche un ruolo importantissimo nella catena alimentare e nel contenimento di quelle specie che se proliferassero senza controllo rappresenterebbero un danno ed un pericolo anche maggiore rispetto al lupo stesso. Vede generalmente i cacciatori vengono dipinti come persone poco rispettose dell’ambiente e degli animali: non è così per me e per molti miei colleghi».



Quindi che soluzione propone?

«La questione è complessa e non risolvibile con un colpo di spugna: bisogna prima fare chiarezza e mi permetta, non sempre gli organi di informazione aiutano in questo: da una parte abbiamo i giornali che sbattono in prima pagina segnalazioni che offrono il fianco dall’allarmismo, dall’altra abbiamo associazioni ambientaliste o di animalisti che arrivano a volte a negare la realtà con il risultato che la maggior parte della gente è confusa ed invece di prendere atto della complessità del problema si schiera riducendo la questione tra favorevoli e contrari. Le dico che viene mistificata la realtà perché dire che i lupi ci sono sempre stati e che è tutto nella norma è una mezza verità: ci sono sempre stati? Sì, ma mai come negli ultimi 2/3 anni hanno iniziato a spingersi vicino ai centri abitati; gli attacchi agli allevamenti erano casi relativamente rari, non la norma. Poi la questione di ibridi o cani selvatici su cui tanto puntano gli animalisti secondo me svia solamente il problema: i lupi sono ibridazioni, i cani selvatici sono un’altra cosa e da noi, parlo delle provincie di Ancona e Pesaro dove mi muovo con frequenza per caccia o escursioni, non rappresentano più un problema da tantissimo… comunque un problema c’è, e per quanto ritengo che sia quasi impossibile che inizino ad attaccare gli uomini il problema c’è, inutile negarlo: in primis per gli allevatori, in secondo per i privati che hanno comprensibilmente paura: lei un bimbo di 4 o 5 anni lo lascerebbe da solo nel giardino di casa?io mia figlia non ce la lascio. Che fare quindi? Gli enti pubblici a mio avviso dovrebbero stanziare dei fondi per gli allevatori per implementare la sicurezza: reti più alte e più profonde, cani maremmani… costerebbe meno che dover risarcire ogni volta i danni. Per i privati? In tutta sincerità non saprei, però le confermo quello che ho detto all’inizio: la riapertura della caccia porterebbe molti più danni che benefici».