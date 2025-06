Braccano celebra il murales numero 87: il “Carbonaio” firmato dal marchigiano Yuri Falzetti

MATELICA- Inaugurato a Braccano, conosciuto anche come il “Paese dei murales”, il murales numero 87 a cura di Yuri Falzetti, un giovane artista originario di Matelica dal brillante talento, che alla fine del 2024, si è laureato campione del mondo di bodypainting, trionfando nella prestigiosa competizione che si è tenuta in Austria. L’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari ha sottolineato: «Un racconto dipinto che parla di noi, delle nostre radici, di un tempo in cui il fuoco dei carbonai scaldava le giornate e l’anima del paese».

«Questo per me è il primo murales esterno – ha dichiarato Yuri Falzetti -, tra i miei lavori fino ad oggi ci sono dei murales ma li ho realizzati all’interno di abitazioni private e in alcuni locali. Per me è stato un onore aver potuto fare il mio primo murales nella città dove sono cresciuto e in cui attualmente vivo, è una cosa a cui tengo molto!»

Il murales è stato fortemente voluto dall’Associazione Comitato Feste di Braccano, con il prezioso sostegno della Città di Matelica e della Regione Marche, Falzetti ha aggiunto: «L’idea del murales è nata dal Comitato Feste di Braccano, in particolar modo da Simone Menichelli, che mi ha contattato proponendomi la realizzazione di questo dipinto, ed è stato lui a darmi il tema dei “Carbonai”, visto che aveva piacere di raffigurare un soggetto che fosse legato al territorio».

«In totale – ha svelato il giovane artista – ho impiegato sette giorni lavorativi per realizzarlo, che si sono spalmati in diversi mesi perché ho lavorato a questo murales nel mio tempo libero e in questo periodo sono stato impegnato in varie attività in giro per il mondo».

Yuri Falzetti infatti ha tanti progetti in mente e si muove spesso dalla sua Matelica: «Attualmente sto frequentando il corso da tatuatore e a metà luglio avrò l’esame per ottenere l’attestato, quindi in futuro mi concentrerò sicuramente nel tatuaggio con il sogno di aprire uno mio studio proprio a Matelica dove potrò mostrare la mia arte e fare tatuaggi. Inoltre verso la fine dell’anno tornerò per un breve periodo in Sud Corea dove insegno aerografo e bodypainting in diverse accademie di trucco ed università. Ovviamente resterò attivo con gli eventi di bodypainting e continuerò a collaborare con l’accademia di trucco di Roma dove sono docente di trucco artistico».