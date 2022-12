Botti di Capodanno e animali domestici, i consigli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

ANCONA – Si avvicina la festa di Capodanno e iniziano ad esplodere i primi petardi. Un incubo per gli animali domestici, soprattutto per i cani, che può rivelarsi addirittura letale. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, oltre a lottare per abolirli definitivamente, ha fornito qualche consiglio e suggerimento per gestire meglio le reazioni di disorientamento e paura degli amici a quattro zampe.

«Nei gatti, e soprattutto nei cani – spiegano gli esperti -, un botto crea forte stress e spavento tali da indurli a fuggire dai propri giardini e recinti, per scappare dal rumore a loro insopportabile, finendo spesso vittime del traffico o di ostacoli non visibili al buio. Negli animali degli allevamenti come mucche, cavalli e conigli, le conseguenze delle esplosioni possono provocare nelle femmine gravide addirittura l’aborto da spavento. Va ricordato che cani, gatti e piccoli animali domestici si spaventano quasi a morte per i botti della notte di San Silvestro; ciò è dovuto in particolare alla loro soglia uditiva infinitamente più sviluppata e sensibile di quella umana».

A San Silvestro chi possiede cani e gatti deve seguire alcuni accorgimenti: se si tratta di gatti, rinchiuderli in luoghi tranquilli (garage, bagno, ecc.), possibilmente chiudendo le finestre in modo che anche i bagliori, oltre ai rumori, siano diminuiti; comportarsi in modo del tutto normale, soprattutto nel caso dei cani, senza cercare di rassicurare e di accarezzare l’animale se questo mostra paura; se il cane vede che il proprietario non si agita, di conseguenza si sentirà più tranquillo.

Gli stati d’animo dei cani possono andare dal semplice disorientamento, alla paura, al terrore o angoscia fino ai casi più gravi di disperazione. Fra le conseguenze dei petardi e dei fuochi di artificio, urinazione o deposizione di feci incontrollate, tentativi di fuga allo scopo di allontanarsi, mordendo tutto ciò che si frappone.

Cosa fare con un cane che sta all’aperto:

Sistemalo in un locale chiuso, conosciuto e sicuro mettendogli a disposizione il suo giaciglio e alcuni oggetti a lui familiari, ad esempio i suoi giochi preferiti, le ciotole e qualcosa da rosicchiare. Attento ad eliminare tutto ciò che potrebbe ferirlo nel caso tentasse comunque una fuga

Se il cane è legato, slegalo e sistemalo come nel caso precedente; ricordati che un cane legato, se terrorizzato, potrebbe ferirsi gravemente

Se vive in un box esterno, verifica che sia sufficientemente sicuro e che gli fornisca la giusta protezione, altrimenti sistemalo come nei casi precedenti

Se non puoi sistemarlo al chiuso, verifica l’integrità della recinzione e fai molta attenzione: se riuscisse ad uscire, potresti perderlo per sempre e non sarebbe un fatto così strano

Durante i botti, se ti è possibile, vai da lui e cerca di sdrammatizzare la situazione, eventualmente facendolo giocare; non devi proteggerlo o confortarlo e soprattutto non devi dar peso alle sue ansie. In questi casi è molto più efficace una vera e propria “pratica dell’allegria” e ricordati di lasciare qualche boccone appetibile quando devi allontanarti. Un cane spaventato non mangerebbe mai ma, la presenza del cibo potrebbe rendere più familiare l’ambiente facendolo sentire, se mai fosse possibile, meno isolato.

Cosa fare con un cane che resta a casa da solo:

lascia le porte aperte

lascia le luci accese

lascia almeno due stanze a disposizione

il suo giaciglio deve essere ben raggiungibile

non lasciare oggetti che lo possano ferire

inibisci i nascondigli troppo angusti, per evitare che si ferisca per entrarci

lascia liberi i soliti nascondigli

lascia a disposizione i suoi giochi e qualcosa da rosicchiare

lascia la ciotola dell’acqua ( anche se, quando un cane è spaventato, non mangia e non beve )

a mezzanotte fai squillare il telefono, potrebbe distrarlo ed eventualmente calmarlo udendo un suono conosciuto e rassicurante

Cosa fare quando il cane è a casa con te: