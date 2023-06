FANO – Tutto pronto per l’edizione 2023 del Boomerang Rewind Festival. A pochi giorni dall’inzio dle fetival retrò sono stati finalmente resi noti gli ospiti che animeranno il Lido di Fano.

Dal 16 al 18 giugno, ogni angolo del lungomare, partendo dalla zona Porto fino ad arrivare in zona Arzilla, sarà catapultato in un’atmosfera magica.

Venerdì 16 si inizierà poi a far sul serio con la madrina dell’evento, Cristina D’Avena, cui spetterà il compito di tenere a battesimo la manifestazione con il taglio del nastro previsto per le 19 sul palco centrale di Piazzale Seneca. Ma quella della cantante e attrice bolognese, artista senza tempo della musica italiana, sarà solo una delle 4 presenze illustri che animeranno i tre giorni di festa.



Sabato 17, infatti, a prendersi le luci della ribalta sarà Francesco Baccini, protagonista di un concerto live, sempre sul palco principale, nel quale si esibirà in un medley delle canzoni che lo hanno reso celebre come “Sotto questo sole”, “Qua Qua Qua Quando”, “Le Donne di Modena”, prima di lasciare la scena ai Gameboy, band emergente di Bari tra le più ascoltate del momento nell’ambito della musica anni 80.

L’escalation di decibel vivrà poi il suo picco domenica quando a chiudere le danze sarà Andrea Innesto, meglio noto come “Cucchia”, sassofonista ufficiale di Vasco Rossi dal 1985 al 2017. Anche lui calcherà il palco centrale con “VascOttanta – Le Bollicine”, un mix dei brani più famosi dell’artista di Zocca, e lo farà dopo che sullo stesso palco sarà passato un altro degli eroi del tempo, anzi, il vero e proprio “Eroe di Italia ‘90”, ovvero Totò Schillaci che, intervistato da Gigi Brecciaroli, ripercorrerà le tappe della sua carriera culminata con il titolo di capocannoniere al mondiale italiano.



Ma, detto degli eventi musicali e degli ospiti, il Boomerang Rewind Festival 80-90 è anche tanto altro, nello specifico 14 postazioni fisse dove tra auto, videogames e vecchi film, sarà impossibile non far riaffiorare nella propria mente un legame passato, magari il primo amore, o il ricordo dei pomeriggi passati con gli amici in sala giochi.

E, a proposito di Sala Giochi, saranno ben 800 i giochi disponibili nelle 12 consolle posizionate alla Cavea con tanto di “Uomo Arcade” che farà la spola da un punto all’altro della festa consentendo a chiunque di mettersi alla prova tra un Tetris e un Bubble Bobble.

Per i nostalgici del pallone invece, sarà possibile cimentarsi nel mondiale di calcio Italia 90 di Subbuteo, con un mega torneo ad iscrizione libera organizzato dal Subbuteo Club Fano Aquile Granata al quale parteciperà, domenica, anche lo stesso Schillaci.

«Un appuntamento di livello – commenta il sindaco, Massimo Seri – che testimonia un lavoro importante sia sotto il profilo organizzativo che artistico. Questa seconda edizione si preannuncia molto importante anche grazie agli ospiti che saliranno sul palco e si esibiranno per allietare il numeroso pubblico. Pertanto, un appuntamento tutto da vivere».

«Il Boomerang Rewind – conferma l’assessore al Turismo ed Eventi, Etienn Lucarelli – è un Festival che ben si inserisce nella connotazione della nostra programmazione estiva. Siamo sicuri che i turisti e i cittadini apprezzeranno e si gusteranno tutti gli appuntamenti dall’alto valore artistico che porteranno indietro le lancette del tempo».