Blitz delle fiamme gialle contro lo spaccio: sequestrati droga e contanti

Lotta incessante in tutta la Provincia: cinque persone finiscono nei guai grazie all'operazione della Guardia di Finanza di Civitanova Marche che trova 50 grammi di stupefacenti e oltre 5 mila euro

CIVITANOVA MARCHE – Due persone denunciate e tre segnalate alla prefettura di Macerata per spaccio di droga. È il bilancio dell’operazione dei finanzieri della compagnia di Civitanova Marche che, in questi giorni, ha eseguito dei blitz in varie zone della città costiera.

Attraverso perquisizioni personali e locali, eseguite anche con l’aiuto dell’unità cinofila, le fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di droga di vario tipo tra eroina, cocaina, marijuana e hashish, oltre a 5.500 euro in contanti, provento dell’attività illecita, e tutti i materiali per il confezionamento delle dosi.

Cinque le persone finite nei guai durante i controlli sulla costa: due sono state denunciate mentre tre sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droga. L’attività dei finanzieri, finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, continuerà anche nei prossimi giorni.

