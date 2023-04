MAROTTA – Blitz della Guardia Costiera sulla spiaggia Marotta dove sono state sequestrate diverse imbarcazioni. A renderlo noto sono state le stesse autorità che hanno prelevato i natanti che si trovavano accatastati senza autorizzazione. Ancora da individuare i proprietari.



«L’operazione – si legge in una nota – si è conclusa con un’importante pulizia dell’area da rifiuti vari, eseguita a cura del Comune di Mondolfo, e che ha permesso di ripristinare il tratto di arenile alla originaria destinazione d’uso, così come individuata dai vigenti ‘Regolamento sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistico-ricreative nel territorio di Marotta del Comune di Mondolfo’ e ‘Piano Particolareggiato Spiagge’»