Bilancio Marche Multiservizi, utili per 15 milioni e investimenti per 40

PESARO – Marche Multiservizi, approvato il bilancio: utili per 15 milioni. Il 2022 è stato un anno incerto per l’aumento dei costi energetici, delle materie prime e della guerra in Ucraina. Ed è stato l’anno dell’alluvione che il 15 settembre 2022 ha colpito cinque comuni tra quelli compresi nel territorio servito.



Una situazione emergenziale dove, nonostante danni ingentissimi a condotte ed impianti fognari e acquedottistici stimati in circa 45 milioni di euro, l’Azienda si è distinta per impegno e pragmaticità nel ripristinare in breve tempo i servizi per i cittadini e nella progettazione degli interventi di ricostruzione che potessero permettere il rilancio del territorio.

Gli investimenti

Gli investimenti per l’anno 2022 ammontano a 40,6 milioni di euro. Sul Servizio di Igiene Ambientale sono stati investiti 20,6 milioni di euro al fine di mantenere gli standard del servizio e migliorare la qualità della raccolta differenziata, con l’avvio della sperimentazione delle nuove isole intelligenti nel centro storico di Pesaro, pensata per consentire maggiore flessibilità nel conferimento e maggior decoro urbano.

Sul Servizio Idrico Integrato sono stati investiti 13,9 milioni di euro, destinati principalmente alla riduzione delle perdite e all’adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione. L’Azienda ha dimostrato di operare con lungimiranza e visione d’insieme, investendo oltre 6 milioni nel potenziamento del depuratore di Montecchio di Vallefoglia, un intervento che guarda, oltre che all’efficientamento energetico, a tutto il medio corso del fiume Foglia.

Nella rete gas e nell’illuminazione pubblica sono stati investiti 3,9 milioni di euro per l’adeguamento dei gruppi di misura tradizionali a gruppi idonei alla telelettura e telegestione e per lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Sulla struttura e sui servizi generali sono stati investiti 2,2 milioni di euro.

Decarbonizzazione ed Energia

Per alimentare le attività gestite, utilizza solo energia elettrica rinnovabile e, rispetto al 2013, è riuscita ad abbattere i consumi interni di energia del 10%, arrivando a 28,3mila tonnellate di gas serra evitate.

I numeri del Bilancio

I risultati del gruppo si confermano in continuità con gli esercizi precedenti: il valore della produzione 2022 si è attestato a 152 milioni di euro a cui è associato un valore di Ebitda pari a 40,8 milioni di euro. L’utile netto chiude a 15,3 milioni di euro.

Per effetto di alcuni benefici fiscali l’utile di questo esercizio è maggiore a quello del 2021. I dividendi ai soci rimarranno costanti e questo permetterà, quindi, di aumentare il valore del patrimonio netto dell’azienda a tutela e salvaguardia dell’interesse dei soci.

Per l’esercizio 2022 il valore per il territorio, ovvero il valore delle ricadute sul bacino di riferimento delle attività svolte (tra cui rientrano stipendi dei dipendenti, il valore degli acquisti di materiali e servizi incassati dai fornitori locali, i dividendi percepiti dagli azionisti, oltre alle imposte e ai canoni incassati dalle pubbliche amministrazioni locali) è stato di 66,1 milioni di euro, pari a una media di 240 euro a cittadino residente. Il bilancio è stato approvato dal 95,70% del capitale sociale.

«Rivolgo a tutte le donne e gli uomini dell’Azienda, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, – ha commentato il presidente Andrea Pierotti – un ringraziamento per la competenza, il senso di responsabilità, la dedizione e l’impegno che quotidianamente mettono nel loro lavoro, da cui derivano i risultati che abbiamo conseguito. Un ringraziamento anche ai nostri soci e stakeholder, per gli stimoli che ci hanno fornito a perseguire uno sviluppo sostenibile e attento anche alle piccole e grandi esigenze dei territori. È proprio sul rafforzamento del rapporto con il territorio, nella consapevolezza che il dialogo e la condivisione degli obiettivi siano strumenti attraverso i quali creare valore reciproco, che MMS vuole continuare a puntare anche per il futuro».