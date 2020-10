Bici elettriche a pedalata assistita per la Polizia Locale. La Rovaldi: «Siamo vicini al cittadino»

ANCONA- Quattro biciclette elettriche a pedalata assistita per il corpo della Polizia Locale di Ancona. Le due ruote saranno utili per dare un servizio più vicino alla cittadinanza con la presenza di agenti in centro – dal Guasco al quartiere Adriatico – nei parchi, nelle aree pedonali e ciclabili della città.

Liliana Rovaldi, comandante Polizia Locale di Ancona

«Abbiamo agenti appiedati che girano per il centro cittadino e poiché la zona è ampia, per effettuare i controlli o per raggiungere in breve tempo un determinato luogo, abbiamo pensato di fargli utilizzare le biciclette elettriche con pedalata assistita – spiega Liliana Rovaldi, comandante della Polizia Locale Ancona -. In questo modo continueremo a dare un servizio di vicinanza al cittadino, contatto che invece manca utilizzando l’auto. Inoltre, abbiamo aderito ad un progetto con la Prefettura e impiegheremo le nuove bici anche per la pattuglia parchi che controllerà, ad esempio, che i detentori di cani rispettino le regole, come tenere gli animali al guinzaglio. Covid permettendo faremo dei controlli mirati. Le bicilette sono elettriche con pedalata assistita in quanto avevamo bisogno di un mezzo che permettesse agli agenti di muoversi senza particolare fatica in città, dato che Ancona è fatta di sali scendi».

Le biciclette elettriche arriveranno tra circa un mese e mezzo e saranno operative probabilmente dalla prossima primavera, considerato il freddo dell’inverno. Gli agenti della Polizia Locale indosseranno guanti e caschetto dedicati per operare in modo sicuro. Ad occuparsi della fornitura dei veicoli allestiti e delle dotazioni di sicurezza sarà la ditta “La Casa della Bicicletta Elettrica” di Valentina Cagnoni (Recanati) che ha presentato l’offerta migliore per 8.507 euro (Iva e trasporto compresi).

Il Comando della Polizia Locale dorica da sempre è attento a scelte volte al miglioramento dell’economicità di gestione dei mezzi e del rispetto dell’ambiente. Nel 2016 infatti, ha acquistato in convenzione Consip, delle autovetture a metano per ridurre inquinamento ed emissioni.