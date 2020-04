Biancani: «Decessi da covid, ci segnalano ricorsi giudiziari contro i medici: inopportuno»

PESARO – Morti per coronavirus, c’è chi intenta delle cause giudiziarie contro i medici.



A segnalarlo è il consigliere Regionale Andrea Biancani che in questa fase predica calma. «Purtroppo sono stati segnalati tentativi di ricorsi contro il personale sanitario in seguito ai decessi per l’epidemia di coronavirus.

Ritengo che il personale sanitario vada tutelato e che non possa essere messo sul banco degli imputati in una fase di straordinaria emergenza.

Dobbiamo essergli grati. In queste settimane sono stati sottoposti a un enorme stress e hanno messo a rischio la propria salute molti dei quali sono addirittura deceduti. Esporli a rischi giudiziari non lo ritengo opportuno.

Per questo chiederemo al Governo di provvedere affinché non ci siano iniziative tendenti ad approfittare della situazione di emergenza a cui si sono trovati gli operatori sanitari durante questa fase di straordinarietà epidemica. Mi preme ribadire il nostro ringraziamento a tutto il personale».

Il consigliere Andrea Biancani

Poche righe affidate a un comunicato stampa, in cui il consigliere segnala una deriva dell’emergenza sanitaria.