Biagiotti e Malandrino: «Il Comune cosa intende fare per valorizzare la necropoli di Novilara?»

PESARO – Valorizzare la necropoli di Novilara. È questo il senso dell’interrogazione dei consiglieri Roberto Biagiotti (Lega), Daniele Malandrino (Fdi). «Era stato individuato un tracciato sul quale fu detto e affermato attraverso l’utilizzo di fonti storiche che la Necropoli di Novilara sorgesse su tale strada, la quale parte da Novilara bassa e termina in Strada dei Condotti. Una zona ricca di reperti storici di vario genere e tipo, che però non sono mai arrivati nei musei cittadini. Non sono mai stati contati e numerati tutti i suppellettili ritrovati durante le molteplici operazioni di scavo lungo il tracciato.

Nonostante i tentativi di portare a conoscenza tale storia della città attraverso una cartellonistica del sentiero, oggi risulta completamente abbandonato. Eppure è stata costruita una nave copiata dalla famosa Stele di Novilara di cui si svolse anche il varo in grande pompa magna, poi abbandonata e lasciata infradiciare presso il museo delle navi di Cattolica oggi circondata dai cassonetti dell’immondizia».



I consiglieri chiedono «se è stata mai avanzata una richiesta dell’elenco di tutte le opere rinvenute durante i lavori alle ditte operatrici e/o a chi ne aveva l’onere. E soprattutto se allo stato attuale vi sia un progetto di recupero del sentiero, attribuendo allo stesso l’ampio respiro storio archeologico che potrebbe ricoprire». Infine «cosa intende fare l’Amministrazione Comunale di Pesaro per riportare in luce in modo fattivo e concreto la Necropoli di Novilara».