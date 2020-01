Creatività, innovazione e sviluppo all’ex mattatoio: ecco il bando per la gestione

MACERATA – È stato pubblicato dal comune di Macerata il bando per l’individuazione del gestore del MATT, l’ex mattatoio di via Panfilo, che sarà rigenerato e trasformato in spazio di coworking, uffici per start up e spazi per la formazione ed eventi.

Il progetto, finanziato con i fondi FESR e FSE della Regione Marche 2014-2020 del progetto ITI (Investimenti Territoriali Integrati urbani) “In-Nova Macerata”, è parte integrante degli obiettivi di Start Macerata e ha come obiettivo la costruzione di migliori condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. L’importo complessivo del progetto è di 600mila euro.

«La selezione del gestore del Matt sarà una scelta molto delicata e importante per garantire il successo di questo progetto – le parole dell’assessore allo sviluppo economico Mario Iesari -. I nuovi spazi di lavoro e di incontro dovranno generare occasioni di crescita per le nuove realtà imprenditoriali e professionali e rappresentare la migliore vetrina della possibilità per il nostro territorio di generare un nuovo modello di sviluppo basato su competenza, cultura di impresa, innovazione e creatività».

IL BANDO

La gestione degli spazi, che verrà inizialmente assegnata per un periodo di tre anni (rinnovabile poi per ulteriori tre anni) a titolo di comodato gratuito.

Possono partecipare al bando tutti gli operatori economici, tra cui le imprese individuali e le società, anche cooperative. Il gestore dovrà assicurare la fruibilità del complesso di servizi e attività funzionali al sostegno delle nuove imprese del territorio locale, tra cui lo svolgimento d’incontri di formazione e relazioni di networking per la promozione della cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in piena coerenza con le finalità espresse dal progetto Start.

Non sono previsti costi per l’utilizzo dei locali del MATT da parte del soggetto gestore che dovrà però farsi carico dei costi relativi all’attivazione e gestione delle rispettive utenze di polizza di assicurazione, pulizia dei locali e manutenzione ordinaria della struttura complessiva. L’equilibrio economico della gestione dovrà essere garantito dai ricavi derivanti degli affitti degli spazi per lavoro ed eventi e da eventuali altri servizi alle imprese che il gestore potrà proporre in sede di selezione.

La struttura sarà resa disponibile dal Comune pienamente funzionale, già dotata di arredi e delle infrastrutture tecnologiche necessarie non appena realizzati i lavori di adeguamento dei quali è stato recentemente approvato il progetto esecutivo che prevede spazi e ambienti per finalità diverse, ognuna delle quali potrà operare in autonomia ma allo stesso tempo in sinergia. I nuovi spazi MATT, offrendo luoghi di lavoro dotati di servizi qualificati, come la connessione internet ad alta velocità o l’accesso h 24, nonché occasioni per scambi di competenze e conoscenze e iniziative di formazione ed eventi, si aggiungeranno infatti alle risorse economiche messe a disposizione con i recenti bandi del Comune di Macerata per nuove imprese e start up e al sostegno della rete di partner del progetto (tutte le università delle Marche, l’Accademia, le associazioni imprenditoriali). Un sistema che si propone di rendere il territorio maceratese più attrattivo per coloro che intendono trasformare in impresa le proprie competenze e aspirazioni.

COME PARTECIPARE

Le domande vanno presentate in carta semplice, utilizzando il modello allegato al bando (che è scaricabile sul sto del comune) e corredate dell’intera documentazione richiesta entro le ore 14 del 19 febbraio 2020, tramite raccomandata A.R. all’indirizzo comune di Macerata, viale Trieste n.24 – 62100 Macerata, o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Macerata, in viale Trieste n.24 (da lunedì a sabato e dalle 8:30 fino alle 12:30.