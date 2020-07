Bandiera verde a Pesaro, per i pediatri è una città a misura di bambino

PESARO – Per i pediatri Pesaro è una città a misura di bambino.

Il Comune di Pesaro riceve quindi il premio “Bandiera Verde dei Pediatri 2020”: il riconoscimento certifica una località marina italiana con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta tra un campione di pediatri.

Le caratteristiche sono stringenti e la valutazione dei pediatri è puntuale. Si guarda all’acqua pulita e bassa vicino alla riva, assistenti di spiaggia per la sicurezza, giochi colorati per bambini, ampi spazi per lo sport. E ovviamente nei dintorni gelaterie, pizzerie, locali che possano rispondere alle varie esigenze sia dei bambini che della famiglia moderna.

La bandiera verde a Pesaro

«Dopo la Bandiera Blu – spiega l’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti – otteniamo con piacere la Bandiera Verde che rafforza il nostro messaggio “Vieni a Pesaro e troverai i tuoi spazi”: la qualità delle spiagge e la vivibilità del contesto turistico di Pesaro, tra parchi e bicipolitana, rendono la città una meta turistica adatta per le famiglie e per i loro piccoli. Avere spiagge a misura di bambino è infatti un valore aggiunto per tutti i pesaresi, ed un forte richiamo turistico per chi sceglie il nostro territorio per trascorrere le vacanze. Siamo una località balneare e vogliamo vedere il nostro mare sempre più bello, pulito, ma anche accogliente».