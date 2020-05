PESARO – La Provincia di Pesaro-Urbino si conferma Bandiera Blu anche per il 2020. Il prestigioso riconoscimento è stato infatti assegnato anche per questa stagione a Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Marotta – Mondolfo.

L’alloro viene conferito dalla FEE (Fondazione per l’educazione ambientale) alle località turistiche balneari in Italia e in Europa che rispettano vari criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, tra cui la pulizia delle acque di balneazione e delle spiagge, i servizi offerti e gli approdi turistici.

L’edizione 2020, a causa dell’emergenza pandemica, è stata orfana della ormai tradizionale cerimonia di consegna, sostituita da una più veloce conferenza online. Nonostante la cerimonia virtuale, è stata tanta la soddisfazione mostrata dalle varie amministrazioni a cui sono stati riconosciuti i molteplici sforzi messi in campo.

Tra i primi ad esternare pubblicamente la felicità per il conferimento del vessillo, i rappresentanti del Comune di Fano che si fregia per il 16° anno consecutivo (con un totale di 20 allori) della prestigiosa Bandiera Blu.

«Siamo davvero entusiasti per la riconferma di questo vessillo – ha commentato il sindaco Massimo Seri – che non viene regalato ma va conquistato ogni anno. Ma la soddisfazione maggiore arriva dal fatto che gli investimenti che abbiamo fatto per la tutela ambientale, come gli scolmatori, hanno fatto sì che quest’anno anche la zona di Sassonia potesse ricevere la Bandiera Blu».



Soddisfazione doppia per la città della Fortuna che, nonostante il periodo d’emergenza, rispetto allo scorso anno, può vantare la Bandiera Blu per le spiagge di Fano nord, Sassonia e Fano sud fino al Rio Crinaccio.

Bandiera Blu Fano 2020

Grande felicità anche a Mondolfo-Marotta: «Un riconoscimento importante che ci conferma di essere sulla giusta direzione – ha commentato il sindaco Nicola Barbieri – ma che tuttavia ci sprona a fare sempre meglio in tema di ambiente e sostenibilità al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di chi ogni anno sceglie la nostra località per trascorrere le proprie vacanze. Questo prestigioso vessillo, ottenuto anche nel 2020, rappresenta un orgoglio e un segnale di speranza per la stagione difficile a cui andiamo incontro. In queste settimane – ha concluso il sindaco – siamo in costante contatto con operatori turistici, operatori balneari e titolari di attività come bar e ristoranti. Insieme faremo squadra, con l’obiettivo di organizzarci al meglio per l’inizio della stagione estiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria disposti dalla Regione Marche».

Bandiera Blu Gabicce

Un territorio, quello di Mondolfo-Marotta, unico nel suo genere che dà al turista la possibilità di scegliere tra Mondolfo, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, con la sua storia e la sua cultura, e Marotta con il mare e le sue spiagge. Oltre al tema delle “Due Vacanze in Una”, l’amministrazione comunale in questi anni ha anche puntato molto sulla mobilità sostenibile creando nuovi percorsi pedonali e ciclabili e migliorando quelli esistenti. Un esempio di questo è la riqualificazione del lungomare di Marotta nord, con il nuovo tratto di Ciclovia Adriatica, i cui lavori stanno proseguendo e che si concluderanno nel mese di giugno.



Infine, anche l’amministrazione del Comune di Gabicce Mare ha voluto celebrare il prestigioso riconoscimento: «L’assegnazione della 27esima Bandiera Blu a Gabicce Mare, in quest’anno caratterizzato dall’emergenza Covid, assume un carattere particolare. Rappresenta, oltre ad un valore per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del nostro mare e di tutto il litorale, come negli anni scorsi, un simbolo della voglia di rinascita di tutto il comparto turistico con la certezza di voler proseguire il cammino intrapreso da tutti gli operatori e dell’amministrazione per le buone azioni ambientali».