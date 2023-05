ANCONA – Svolta epocale ad Ancona dove il centrodestra ha avuto la meglio: Daniele Silvetti vince contro Ida Simonella dopo un serrato testa a testa. Ha ottenuto il 51,73% (21.279 voti), mentre la sfidante, appoggiata da Pd e Terzo polo, il 48,27% (19.854 voti).

I primi dati ufficiali del ballottaggio delle elezioni comunali di Ancona, dopo 84 sezioni scrutinate su 99, davano il candidato per la coalizione di centrodestra Daniele Silvetti in vantaggio su Ida Simonella, assessora uscente della giunta guidata dalla dem Valeria Mancinelli. L’affluenza definitiva è stata del 51,74%. In vantaggio, dunque, il candidato del centrodestra.

In calo l’affluenza alle urne degli anconetani in questo secondo turno, ma in crescita rispetto alle precedenti Comunali: hanno votato il 51,74% degli aventi diritto (4.1778 su 8.0752), contro il 54,94% del primo turno: nel 2018 la percentuale di votanti al ballottaggio era stata più bassa (42,68%), più bassa ma di pochissimo anche al primo turno (54,60%). Al primo turno, due settimane fa, Daniele Silvetti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Udc, Ancona Protagonista, Rinasci Ancona e Civitas Civici Salvi per Ancona) ha ottenuto il 45,11%, mentre Ida Simonella (Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Riformisti Italia Viva-Azione-Socialisti, Repubblicani, Ancona Popolare) si è fermata al 41,28%.

(aggiornamento alle ore 17.30)