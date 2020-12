Babbo Natale in moto a Torrette: il Covid non ferma la solidarietà

Più di cento motociclisti hanno sfilato davanti all'ospedale regionale di Torrette per la gioia dei bambini cardiopatici ricoverati nel nosocomio. Nonostante la nebbia e il freddo non hanno fatto mancare i loro doni

ANCONA – Il covid non ferma la solidarietà. Anche quest’anno a Torrette i Babbo Natale provenienti da tutte le Marche e da fuori regione, sono arrivati in sella alle loro rombanti e scintillanti moto per la gioia dei bambini cardiopatici, ricoverati al sesto piano dell’ospedale regionale di Ancona.

Il gruppo di centauri

Con i loro “bolidi” addobbati a festa, come moderni Babbo Natale che hanno sostituito la slitta con una due ruote, hanno portato doni e tanta gioia e spensieratezza nei cuori dei piccoli degenti e dei loro genitori. L’iniziativa “Cuori a tutto Gas” ha visto anche quest’anno la tradizionale sfilata davanti all’ospedale regionale.

Il momento prima dei corteo in moto

I Babbo Natale centauri sono stati accolti dall’associazione “Un battito d’Ali” e dalla Protezione civile di Fermignano ai quali hanno consegnato i regali per i bambini. Purtroppo a causa delle misure anti covid quest’anno i motociclisti non sono potuti entrare in reparto per consegnare i doni direttamente ai piccoli ricoverati.

Un Babbo Natale in moto

La nebbia e la temperatura rigida non hanno fermato il gran cuore dei centauri che sono arrivati in corteo in più di un centinaio e con il rombo delle loro moto hanno salutato i bambini dietro i vetri ad osservarli.