Avviato l’iter per il gemellaggio tra Fabriano e la città tedesca di Magonza in nome della Carta

Assessore Giombi: «Fabriano città della carta e Magonza città della stampa, un connubio eccezionale che potrebbe permettere rapporti biunivoci per promuovere in sinergia le rispettive peculiarità museali»

FABRIANO – Avviato l’iter per gemellare Fabriano con la città tedesca di Magonza in nome della carta. A darne notizia l’assessore con delega al Turismo, Andrea Giombi. «Fabriano città della carta e Magonza città della stampa, un connubio eccezionale che potrebbe permettere rapporti biunivoci per promuovere in sinergia le rispettive peculiarità museali e conferire alle stesse un respiro sempre più internazionale», le sue parole.

L’atto

Durante la seduta della Giunta comunale di Fabriano del 31 maggio scorso, «abbiamo approvato un atto per iniziare il procedimento del gemellaggio tra le due città. La città di Magonza è nota per essere il luogo natio di Johann Gutenberg, inventore della stampa a caratteri mobili e sede, per l’appunto, di un celebre museo della stampa. Conseguentemente, risulta lungimirante un legame tra il museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e il museo della Stampa tedesco, al fine anche di accrescere l’importanza del nostro museo della scrittura», evidenzia l’assessore Giombi. «Come Assessore, ritengo essere una risorsa fondamentale la collaborazione e la solidarietà tra realtà municipali al fine proprio di azioni comuni per far brillare in comunione le rispettive peculiarità». E proprio attraverso le sinergie che si cerca di aumentare il turismo a Fabriano. «Su questo ordine di idee è stata rinnovata la convenzione con il Consorzio Frasassi di Genga ed è nella fase ultimativa il protocollo di intesa con il Comune Perugia, e altri progetti con altri Comuni sono in corso di progettazione. L’avvenuta apertura dell’Ufficio turistico, IAT, è volta proprio anche a promuovere nel migliore dei modi queste iniziative. Un sincero ringraziamento lo porgo agli operatori tecnici che stanno predisponendo la procedura e un particolare ringraziamento è rivolto anche al Partito Democratico che, con Nicola Porcarelli, è stato da sempre promotore di questa valida idea», conclude l’assessore al Turismo di Fabriano, Andrea Giombi.