Autostrada A14, buona notizia per chi viaggia: cantieri sospesi tra Pedaso e Vasto per tutta l’estate

L'obiettivo di Autostrade per l'Italia è evitare il verificarsi di incidenti, in un tratto in cui ne sono avvenuti parecchi negli ultimi mesi

ASCOLI – Agevolare gli spostamenti nel periodo estivo ed evitare che possano verificarsi degli incidenti a causa dei cantieri. A tale scopo ‘Autostrade per l’Italia’ ha deciso di sospendere i lavori lungo il tratto dell’autostrada A14 che va da Pedaso a Vasto Sud, dunque che interessa il Piceno, il Fermano e buona parte dell’Abruzzo. Il piano di interruzione è scattato questa mattina e resterà valido fino alle 22 del prossimo 11 settembre: dunque, in poche parole, per tutta la stagione estiva.

La decisione

In questi tre mesi, verrà garantita la viabilità su tutte le corsie disponibili e in entrambi i sensi di marcia.

«L’obiettivo – si legge nella nota di ‘Autostrade’ – è quello di agevolare i transiti previsti a partire dal ponte del 2 Giugno, caratterizzati da un incremento dei flussi per via degli spostamenti verso le località turistiche e di rientro verso le città. Le attività di ammodernamento, in linea con il piano condiviso con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le istituzioni del territorio, riprenderanno in modalità ridotta e solo in orario notturno, nelle giornate di martedì 6 giugno e mercoledì 7 giugno. La sospensione per il periodo estivo, programmata in concomitanza con l’interruzione delle attività scolastiche, partirà infatti a partire dalle 6 di giovedì 8 giugno e sarà mantenuta fino alle 22 di lunedì 11 settembre. Durante tale periodo – conclude la nota – potranno tuttavia essere programmati interventi in orario notturno, a bassi flussi di traffico».

Gli interventi

Il programma delle attività per le giornate del 6 e del 7 giugno prevede cantieri legati al piano di ammodernamento esclusivamente in orario notturno (dalle 22 alle 06). Nelle fasce orarie diurne invece verranno effettuati interventi legati alla programmata manutenzione ordinaria, senza impatto sulla carreggiata, quali il rifacimento della segnaletica orizzontale e lo sfalcio del verde. I cantieri operativi nel tratto di A14 tra Pedaso e Vasto Sud rientrano nel programma nazionale di ammodernamento e potenziamento che ‘Autostrade per l’Italia’ sta portando avanti sulla rete in gestione, in ottemperanza a quanto previsto dalle più recenti linee guida in materia.

La rigenerazione del patrimonio infrastrutturale del tratto riguarda in questa fase in modo sostanziale i tunnel e le barriere di sicurezza dei viadotti. Le gallerie, in particolare, sono interessate da due attività distinte: una di tipo impiantistico, giunta al 95 per cento di avanzamento, e una strutturale utile ad allungare la vita utile di esercizio delle opere.