Autocertificazione e visite agli amici. Cosa cambia dal 18 maggio

ANCONA- Lunedì 18 maggio la fase 2 entra nel vivo. Con la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e negozi probabilmente non sarà più necessaria l’autocertificazione e ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione di residenza. Il modulo sarà invece obbligatorio per gli spostamenti da una regione all’altra che saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. Il nuovo Dcpm sarà emanato entro domenica ma, in linea di massima, è questo l’orientamento del Governo per il secondo step della fase due. Come anticipato ieri sera (13 maggio) in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, gli spostamenti interregionali non saranno possibili in quanto «troppi trasferimenti potrebbero condizionare una variazione della curva epidemiologica». Dunque, per il momento non sarà possibile visitare i congiunti fuori dai confini regionali. Il Governo sta comunque vagliando l’ipotesi di brevi spostamenti tra regioni confinanti e con uno stato epidemiologico simile.

Altra novità prevista a partire dal 18 maggio è la possibilità di incontrare gli amici dopo due oltre due mesi di lontananza. Non ci saranno limitazioni sul numero ma dovranno essere mantenute le distanze e indossata la mascherina. Rimane poi il divieto di assembramento, nei luoghi chiusi e all’aperto. Sarà vietato riunirsi in spazi chiusi e organizzare feste ed eventi. La mascherina sarà obbligatoria nei luoghi chiusi e nei negozi, raccomandata nei luoghi aperti e affollati. Nei supermercati e negli alimentari sarà invece obbligatorio indossare anche i guanti. Con molta probabilità, con il nuovo Dcpm sarà possibile andare nelle seconde case, anche per soggiornare, purché si trovino nella regione di residenza. Non sarà possibile per quelle che si trovano in altre regioni se non per motivi urgenti di manutenzione.