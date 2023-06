Auto d’epoca? Macché, «la Porsche 911 compie 60 anni ma è sempre sulla cresta dell’onda»

I bolidi della Porsche in piazza Roma: rombo di motori al Museo della città di via Buoncompagno. Un evento organizzato in occasione dei 60 anni di questa vettura, la 911 della Porsche

ANCONA – La città pronta ad accogliere i bolidi della Porsche che hanno fatto sognare intere generazioni. Tutto pronto al Club AutoMoto Storiche di Ancona per il raduno delle Porsche 911, in programma domani (domenica 11 giugno) nel capoluogo dorico.

Un evento peraltro organizzato in occasione dei 60 anni di questa vettura, la 911 della Porsche. Porsche che saranno esposte in piazza Roma e poi, a partire dalle 10, ci sarà un convegno aperto alla cittadinanza nei locali dello Spazio presente, al Museo della Città di via Buoncompagno, una traversa di corso Mazzini, che – per intenderci – si trova all’angolo con la mensa di Padre Guido.

Ad illustrare come questa vettura sia cambiata stilisticamente e nella motorizzazione in questi 60 anni, ci sarà l’architetto Massimo Grandi, oltre all’ingegnere Massimo Carrozzo. Un evento che vedrà arrivare ad Ancona tanti equipaggi, come conferma Franco Casamassima, il presidente del Club AutoMoto Storiche di Ancona: «Questa è una vettura che ha fatto sognare intere generazioni e l’evento organizzato ad Ancona darà modo agli appassionati di poter ammirare da vicino queste auto, che saranno esposte in piazza Roma».

E ancora: «Abbiamo avuto adesioni dall’Emilia Romagna e in modo particolare dalla zona di Modena, ma anche dall’Umbria. In esposizione, ci saranno dei pezzi unici come alcuni modelli raffreddati ad aria, sia cabrio che coupé».

«Non mancheranno delle vetture turbo risalenti alla metà degli anni Ottanta, oltre a degli esemplari 2.2 particolarmente richiesti nel mercato. Tengo a precisare – conclude Casamassima – che il convegno che inizierà alle 10 è aperto all’intera cittadinanza ed andrà ad affrontare tanti argomenti che ci daranno il modo di capire come questa vettura sia cambiata in 60 anni e come sia riuscita a rimanere sempre sulla cresta dell’onda».