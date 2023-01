Aumento delle tariffe sull’acqua: ad Ascoli è bagarre in consiglio comunale

ASCOLI – L’aumento delle tariffe sull’acqua e la realizzazione della nuova curva Sud allo stadio Del Duca. Questi i due argomenti principali che hanno caratterizzato il consiglio comunale di Ascoli, che si è svolto ieri sera e che è stato animato da accese discussioni tra gli esponenti della maggioranza e quelli della minoranza. A suscitare le maggiori polemiche, da parte dell’opposizione, è stato proprio il discorso relativo al servizio idrico.

Servizio idrico

Ormai da un paio di mesi, infatti, l’assemblea dell’Aato (alla quale aderiscono i sindaci del Piceno e alcuni del fermano) ha deliberato un incremento delle tariffe sull’acqua. Una crescita, quella relativa al prezzo del servizio, che nel 2023 sarà pari al 7,5 per cento. La minoranza, in consiglio comunale, ha presentato un ordine del giorno per chiedere la revoca di tale aumento delle tariffe, che è stato bocciato dalla maggioranza. «Come per le accise dei carburanti, i governi di destra non si smentiscono: aumentano anche l’acqua – ha spiegato Francesco Ameli, consigliere del Partito Democratico -. Abbiamo votato contro il bilancio della Ciip, che fa seguito all’aumento delle tariffe perpetuato dall’Ato di cui è presidente il sindaco della città di Ascoli. Un aumento ingiustificato se pensiamo che con questo bilancio si chiede di fare ulteriori 60 milioni di euro di mutui bei, con l’acqua che viene chiusa ancora in molte zone della provincia e la totale assenza di programmazione per la captazione di nuove sorgenti sui nostri monti».

L’altro fronte

La discussione, poi, si è spostata sulla realizzazione della nuova curva Sud allo stadio Del Duca. Il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato che l’opera sarà pronta nel giro di cinque anni. «Il cronoprogramma è stato stilato dall’ufficio speciale per la ricostruzione – ha precisato il primo cittadino ascolano -. Noi come amministrazione abbiamo risposto alla richiesta dell’Usr di rispettare quella tempistica massima stabilita. La scelta della curva sud come opera prioritaria da realizzare deriva dal fatto che l’Ascoli Calcio è un bene per tutte le Marche. Rappresenta la squadra più importante di tutta la regione, l’ha fatta crescere in termini turistici e ha un ruolo sociale fondamentale. Abbiamo deciso di anticipare 500mila euro per coprire i costi relativi alla progettazione».

Capitolo rifiuti

Infine, il sindaco Fioravanti ha anche fatto il punto sui dati relativi alla raccolta differenziata, che nel corso del 2022 sono saliti al 69 per cento. «Grazie ai cittadini, Ascoli continua a crescere – ha commentato Fioravanti -. Un percorso di crescita graduale ma costante, che testimonia l’efficienza del servizio e la grande attenzione della comunità verso un tema così importante. L’obiettivo è continuare a migliorarci ancora di più, anno dopo anno».