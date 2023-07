Aumento di capitale e socio di maggioranza dalla Corea per Coltorti: NHN Commerce entra nel multibrand marchigiano di moda e lusso

MILANO – NHN Commerce, distributore globale e licenziatario di marchi nel settore fashion e beauty in Corea, oltre che player esperto nel tech-retail, acquista quote dalla famiglia Coltorti e sottoscrive un aumento di 10 milioni di euro del capitale sociale di Ikonic S.r.l., il retailer multibrand italiano di moda e lusso. Maurizio Coltorti, che ha condotto per molti anni con successo l’espansione della società, rimarrà come amministratore e socio con una rilevante quota di minoranza del capitale sociale di Ikonic S.r.l. NHN Commerce fa parte del gruppo tecnologico coreano NHN quotato alla borsa di Seoul che vanta un giro d’affari pari a $1.6 miliardi nel 2022. NHN dispone di un ampio portafoglio di attività che comprende videogiochi, cloud IT, fintech, pagamenti digitali e contenuti d’intrattenimento.

2. Coltorti_store_San Benedetto del Tronto

Nel top management Riccardo Bilancioni, già Managing Director della società, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato. Coltorti beneficerà di un significativo aumento di capitale che darà continuità e slancio alla propria attività e porterà nuove risorse per lo sviluppo del piano strategico del business. Il retailer potrà così espandere ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali e consolidare il proprio posizionamento sul territorio nazionale.

A cominciare dall’attività di rebranding del retailer, che in occasione dei 90 anni dalla sua fondazione, verrà annunciata a febbraio 2024 con un esclusivo evento durante la fashion week donna di Parigi. Non solo boutique in Italia (dove Coltorti ha negozi fra gli altri ad Ancona, Macerata, San Benedetto del Tronto e Pescara) ma anche una nuova apertura all’estero, è prevista infatti per il quarto trimestre del 2024 l’apertura di un nuovo store di 600mq ad Andermatt in Svizzera, un importante investimento nel real estate sostenibile e di lusso.

Con un fatturato di circa 70mln di euro nel 2022, sin dalla sua fondazione a Jesi (Ancona) nel 1934, Coltorti è una società che da tre generazioni fa capo ad una famiglia italiana ed è tra i primi retailer multicategoria in Italia che offre un’ampia gamma di prodotti: dall’abbigliamento e accessori di lusso uomo e donna, una selezione di libri, prodotti beauty e lifestyle di oltre 200 brand. Dal 2015 il retailer multimarca è presente online attraverso il proprio sito e-commerce coltortiboutique.com che distribuisce in 102 paesi nel mondo.

NHN Commerce e Coltorti lavoreranno insieme per consolidare il posizionamento del retailer come punto di riferimento nel settore e per rafforzare la propria presenza sul mercato attraverso anche la creazione di un vero e proprio content-hub. Grazie ad un nuovo team redazionale e di curatela artistica verranno creati nuovi contenuti editoriali digitali e non, eventi e mostre che metteranno al centro il concetto di community con taglio audace e anticonformista, da sempre nel DNA di Coltorti.

Lo studio della partnership è stato avviato con successo già da inizio 2023 e porterà al rafforzamento del modello di business omnichannel, creando nuove sinergie tra i negozi fisici e lo store virtuale e andrà ad arricchire l’esperienza d’acquisto dei clienti grazie all’introduzione di nuove tecnologie all’avanguardia per offrire una customer experience altamente personalizzata e sempre più immersiva.

NHN Commerce vanta una notevole esperienza in Corea come distributore ufficiale e licenziatario di brand della moda introducendo nella regione marchi importanti a livello mondiale. Sono tra i partner preferiti in Asia, grazie alla loro rete distributiva nei diversi canali e alla loro sensibilità e al rispetto del prodotto e dei brand che fanno parte del loro portafoglio. NHN Commerce ha inoltre spiccate competenze in ambito tech in quanto fornisce sistemi da integrare con servizi di terze parti ed essendo detentori di tecnologia cloud, piattaforme di pagamento digitale ed altro a supporto del retail. Il Gruppo vanta collaborazioni importanti come quelle con Sony, Reebok e Shinsegae.

Riccardo Bilancioni, Amministratore Delegato di Coltorti ha dichiarato: «Siamo fieri di poter accogliere il nuovo socio NHN Commerce, come un vero e proprio partner altamente affidabile e con una grande visione. Questa operazione ci permetterà di affrontare insieme nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare il modo in cui vendiamo prodotti di moda e lusso. L’obiettivo è di preservare il valore e la storia di Coltorti, offrire un’esperienza d’acquisto ai nostri clienti sempre più personalizzata e rafforzare ulteriormente il legame con i brand del lusso. Sono molto fiero e soddisfatto di questa operazione che garantirà continuità del piano strategico e di poter annunciare che continueremo ad avere la nostra sede in Italia e a lavorare con tutti i nostri collaboratori sul territorio».

Maurizio Coltorti ha dichiarato: «E’ con grande emozione e gratitudine che diamo il benvenuto a NHN Commerce in questa straordinaria avventura. Quando la mia famiglia decise di aprire il primo negozio quasi 90 anni fa, non potevamo neanche immaginare fino a dove saremmo arrivati oggi. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno lavorato con me durante questi anni. Siete la linfa vitale che ha reso possibile il nostro cammino di crescita e successo. Insieme, abbiamo superato sfide, abbracciato nuove opportunità e costruito una cultura aziendale solida basata sull’innovazione, l’integrità e la collaborazione. Il nostro futuro con NHN Commerce si prospetta ricco di opportunità straordinarie. Insieme, raggiungeremo nuovi traguardi e affronteremo nuove sfide. Continueremo a coltivare l’eccellenza e a spingere i confini dell’innovazione, mantenendo sempre fede ai nostri valori».

Yoon-sik Lee, CEO di NHN Commerce ha commentato: «Entrare a far parte di una realtà come Coltorti rappresenta per noi un’occasione unica. Siamo stati attratti da questa azienda per la sua reputazione nel settore del lusso ma anche per la sua capacità di avere una visione innovativa del retail di lusso. Vogliamo garantire continuità e sviluppo a Coltorti e sono convinto che grazie alle ottime prospettive future che vedo per questo business ci porterà a nuovi livelli di successo. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme al loro talentuoso team e di traghettare questo retailer verso una crescita ancora più significativa nel mercato globale della moda e del lusso».

Coltorti è stata assistita da Woo and Partners in qualità di M&A advisor e dallo studio legale Alma Led Studio in qualità di advisor legale.