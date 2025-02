Fabriano, gli studenti della Giovanni Paolo II tornano in aula

FABRIANO – Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha firmato l’ordinanza di revoca parziale del divieto d’accesso alla scuola secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II” di Fabriano, precedentemente chiusa a seguito del distacco di una porzione del controsoffitto, causato dal forte vento dei giorni precedenti.

Dopo 13 giorni, dunque, da domani 12 febbraio, gli studenti potranno tornare in aula, dopo aver proseguito la didattica in Dad. Le operazioni di verifica e gli interventi di messa in sicurezza, affidati a ditte specializzate, hanno permesso di accertare che il primo piano dell’edificio non presenta problematiche strutturali e può essere reso nuovamente accessibile agli studenti e al personale scolastico.

Restano invece interdetti gli spazi al piano terra, dove i lavori di ripristino sono ancora in corso. Per questo motivo, da domani tutti gli alunni rientreranno in sicurezza in presenza, con ingresso consentito esclusivamente da via Veneto e dal parcheggio posteriore di viale Zonghi, utilizzando percorsi sicuri che non interferiscono con l’area del cantiere. L’unica classe che occupava un’aula al piano terra sarà temporaneamente trasferita al primo piano, per garantire la continuità didattica senza interruzioni.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà comunicata agli enti competenti, tra cui la Prefettura, la Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Moro-Carloni” e la Polizia Locale, incaricata di vigilare sull’applicazione del provvedimento. L’Amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, fornendo aggiornamenti sulla riapertura completa della scuola.

Le dichiarazioni del sindaco di Fabriano

«È stata una corsa contro il tempo per assicurare a tutti gli alunni di tornare in classe già da domani in condizioni di sicurezza. La sinergia tra i tecnici comunali, le imprese incaricate e la dirigenza scolastica, ha consentito di ottenere questo risultato in attesa di completare i lavori anche al piano terra e di garantire la piena fruibilità di tutta la struttura nei prossimi giorni», le parole del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.

Per l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta «l’intervento è stato eseguito con la massima rapidità per garantire il rientro in sicurezza di tutti gli studenti. Proseguiremo con il monitoraggio e il completamento dei lavori al piano terra fino al pieno ripristino degli spazi scolastici».