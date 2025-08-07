Casa, bollette, trasporti, assicurazioni e salute. Le “spese obbligate” sono aumentate del +5,2% nell’ultimo trentennio, arrivando a rappresentare nel 2025 il 42,2% della spesa totale (dal 37% del 1995). Boom per i costi dell’energia: +178%. Emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio che prende in esame il periodo 1995-2025. Negli anni il potere di acquisto delle famiglie si è costantemente eroso e questo impatta sulle abitudini di acquisto, come evidenzia il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco.

«Le minori disponibilità legate alle cosiddette “spese obbligate” hanno portato a un cambiamento dei consumi e delle abitudini di acquisto – dice Polacco -. Sono cambiate anche le priorità e questo certamente non aiuta il Made in Italy che risente del calo dei consumi».

Le spese per l’abitazione in trent’anni sono lievitate, passando da 4.676 a 5.171 euro (+109 euro solo nell’ultimo anno), quelle per l’assicurazione e i carburanti da 2.467 a 2.151 euro (+ 35 euro in un anno). A registrare un vero e proprio boom è il costo per l’energia (+178%).

Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche

Le dinamiche di lungo periodo, e non solo, si legge nell’analisi di Confcommercio, fanno emergere ancora una volta come i prezzi dei consumi a cui le famiglie non possono rinunciare, si siano mossi a una velocità nettamente superiore rispetto ai beni e servizi commercializzabili. Tra il 1995 ed il 2025 l’incremento complessivo è stato del 132,1% a fronte di una crescita del 55,2% dei beni commercializzabili e dell’81,4% dei servizi il cui acquisto è da considerarsi una libera scelta delle famiglie.

I consumatori dovendo spendere di più rispetto al passato per far fronte alle stesse spese rinunciano a quelle non indispensabili. La moda, con abbigliamento e calzature, è uno dei settori che sta soffrendo gli effetti di queste dinamiche, anche a causa delle tensioni geopolitiche internazionali e dell’incertezza legata anche ai dazi Usa, elementi che spingono le famiglie ad una maggiore prudenza negli acquisti per il timore di nuovi aumenti delle bollette e di una nuova fiammata dell’inflazione.

Intanto però «i saldi estivi» hanno dato una boccata d’ossigeno a questo settore. «Nonostante la tendenza negativa dei consumi – prosegue Polacco -, i saldi stanno andando abbastanza bene, grazie anche al movimento turistico che sta aiutando il commercio, non solo con i capi legati al mare».

Tra le dinamiche negative nei consumi c’è anche quella vissuta «dai balneari: anche qui si registra un cambiamento nelle abitudini dei consumatori – dice -, le persone del posto vanno meno nelle spiagge attrezzate e più nelle spiagge libere» conclude.