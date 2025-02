Rapagnano, oltre 270 studenti a scuola di buone pratiche di utilizzo dell’acqua

Tennacola ha sensibilizzato gli studenti alla cultura del non spreco dell’acqua. Prosegue il lavoro con i sindaci dei 27 comuni per organizzare altre iniziative con i giovani del territorio

RAPAGNANO – Il progetto “Tennacola incontra le scuole” ha fatto tappa a Rapagnano (Fm), incontrando circa 270 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il format itinerante voluto dalla governance dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni del territorio tra la provincia di Fermo e Macerata, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del non spreco dell’acqua ma anche quello di spiegare come avviene il ciclo dell’acqua e come arriva nelle case dei cittadini utilizzando lo strumento dei cartoons con protagonista il Tennacola Team.

Tutte le puntate sono disponibili sul canale YouTube di Tennacola. L’incontro si è tenuto presso la nuovissima e funzionale scuola primaria “G. Rodari” e Secondaria di primo grado “Don Bosco” dell’IC Gino Strada di Monte Urano grazie alla disponibilità della dirigente scolastica prof.ssa Alessia Quadrini e organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, presente il sindaco Elisabetta Ceroni.

L’evento ha consentito di fornire ad oltre 270 giovanissimi delle 12 classi, utili informazioni che integrano quanto già appreso durante le lezioni e che è stato reso molto chiaro e diretto non solo dai cartoons ma anche dagli interventi dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, gli scienziati dell’acqua che hanno evidenziato l’importanza di porre in essere comportamenti virtuosi per tutelare e preservare questo oro blu.

«Il nostro obiettivo – ha detto Antonio Albunia, presidente di Tennacola nei saluti introduttivi – è di trasmettere alcuni importanti valori come quello del rispetto per la natura e per l’ambiente perché il vero risparmio idrico si ottiene partendo dal non spreco e dalla tutela di un elemento primario che non va dato per scontato».

«Ringraziamo Tennacola, la dirigente scolastica e tutti gli insegnanti – ha detto la sindaca di Rapagnano Elisabetta Ceroni – e riteniamo che il progetto ideato dal Tennacola Team sia un’ottima occasione formativa non solo per gli studenti ma anche per le loro famiglie alle quali giungerà il racconto dei propri figli. E’ molto importante che gli studenti abbiano avuto un’occasione piacevole per rafforzare quanto già in parte appreso in classe e che devono tenere sempre bene a mente».

La prof.ssa Alessia Quadrini, dirigente scolastico dell’IC “Gino Strada” ha confermato la bontà dell’occasione. «Riteniamo questa mattinata molto utile nel percorso formativo degli studenti – ha detto – su un tema fondamentale alla luce dei cambiamenti climatici, persuasi che tutti debbano fare la propria parte facendo attenzione ai comportamenti che si tengono a casa così come a scuola».

L’occasione è stata anche utile per ribadire la qualità dell’acqua erogata. «L’acqua di Tennacola è buonissima, è oligominerale, proviene da sorgenti montane ed è controllata in maniera attenta e puntuale per garantire standard qualitativi elevatissimi – ha concluso il direttore Giovanni Mattiozzi – con l’auspicio che sempre più famiglie scelgano l’acqua del rubinetto preferendola a quella nelle bottiglie di plastica che, per altro, è più costosa e la cui plastica contribuisce ad inquinare il pianeta».

Per conto della governance di Tennacola Spa è intervenuto anche il consigliere Leonardo Apolloni che curato l’organizzazione dell’evento sottolineando, nel suo intervento, il ruolo sociale che l’azienda svolge nei confronti del territorio come dispensatore di buone pratiche e di come «voi, studenti di oggi adulti di domani, sarete chiamati a proseguire questo lavoro di tutela della preziosa risorsa a favore di tutta la comunità», ha concluso.