Elezioni, i “Comizi d’Amore per le Marche” di Matteo Ricci a Offida

OFFIDA – Appuntamento a domani, venerdì 12 settembre, a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, con i ‘Comizi d’Amore per le Marche’ di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

L’evento si terrà in via Martiri della Resistenza 97/A, alle ore 21:00, in occasione della Festa dell’Unità cittadina. Ad aprire il comizio, un momento musicale, con Alessandro Straccia, sassofonista del corpo bandistico “Città di Offida”, poi il primo cittadino, Luigi Massa, introdurrà Ricci.

«Un appuntamento per parlare insieme del futuro della regione e delle sfide che ci stanno più a cuore, a partire da una sanità pubblica più vicina e accessibile a tutti; di nuove opportunità di lavoro e sostegno alle imprese; e poi di una scuola che investa sui giovani e sulle competenze. – dichiara Ricci – Sarà un momento di confronto aperto, per costruire insieme una Regione più giusta, moderna e capace di guardare avanti».