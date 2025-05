Pesaro, sì del Consiglio all’intitolazione del ponte ciclopedonale sul Foglia a Papa Francesco

PESARO – Sì all’intitolazione del nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia a Papa Francesco. Il Consiglio Comunale ha votato favorevolmente con 24 consiglieri (3 gli astenuti).

«È una richiesta avanzata dal sindaco Biancani che ha chiesto un confronto con il Consiglio comunale per un’intitolazione importante, che avrà riflessi su tutta la città» ha detto la consigliera Mattioli che ha poi motivato l’urgenza della mozione: «Andremo in deroga al Regolamento che prevede 10 anni dalla morte per l’intitolazione; questo comporterà un iter più lungo del consueto con la Prefettura che non vorremmo allungare ulteriormente».

Dall’opposizione Marinucci si è detto contrario all’urgenza: «Ho visto che la richiesta dell’intitolazione è arrivata a poche ore dal decesso del Santo Padre. A mio parere l’urgenza è solo per celebrità».

A illustrare la mozione è stata la consigliera Anniballi: «Impegniamo la Giunta e sindaco ad avviare l’iter procedurale autorizzativo in deroga alla norma dei 10 anni dalla morte, in quanto si evidenziano straordinarie benemerenze rese alla comunità internazionale, al fine di intitolare il nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia alla figura del Sommo Pontefice Papa Francesco, quale segno concreto di gratitudine dell’intera comunità pesarese, al fine di custodire e far tesoro dei suoi insegnamenti, offrendo alle generazioni future un simbolo di speranza, solidarietà e impegno per il bene comune».

Redaelli (Fdi) ha detto: «Non abbiamo apprezzato la fuga in avanti del sindaco, che a poche ore dalla morte di Papa Francesco era pronto ad intervenire sulla tematica con logiche molto più legate alla comunicazione che al rispetto verso il Santo Padre. Siamo di fronte ad uno degli uomini che ha fatto la storia, non capiamo ansia e fretta».

Per Lugli (M5S) «non c’era modo migliore per onorare Papa Francesco, una persona che ha legato il suo pontificato a cose molto concrete».

Bartolomei di Forza Italia ha detto: «Intitolare il nuovo ponte sul Foglia a Papa Francesco è una scelta che per me ha un significato molto profondo. Come ragazzo credente, cattolico e omossessuale per anni ho vissuto un conflitto interiore doloroso e difficile da raccontare. Un senso di esclusione e distanza tra ciò che ero e quello che la Chiesa sembrava aspettarsi da me». Finché poi «È arrivato Papa Francesco. La sua frase “chi sono io per giudicare” è stata una breccia aperta nei muri dell’emarginazione, è stata un sollievo per me e tanti altri come me».

La cosa più imbarazzante che c’è stata in questi giorni, per Andreolli della Lega, «è stata la volontà di tanti di indentificare la figura del Papa come se appartenesse a qualcuno».

Il sindaco Andrea Biancani: «Ritengo che in linea generale vada rispettata la tempistica dei 10 anni, che ci consentono di fare una valutazione più serena. Papa Francesco però è una figura che unisce e ho ritenuto necessario non aspettare i dieci anni. Non ho voluto fare una fuga in avanti, ma ho semplicemente espresso una mia idea, e l’ho voluta condividere con tutto il Consiglio comunale».



Per Anna Maria Mattioli «Non una fuga in avanti, non prevaricare i tempi tecnici ma consapevolezza e riconoscenza che una figura così straordinaria, amata sia dai credenti che dai non credenti, ha saputo tener uniti laici e cristiani con vedute di respiro universale».