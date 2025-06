Jesi, nuova Casa della Scherma: taglio del nastro

La struttura realizzata in via della Nazioni si appresta a diventare a tutti gli effetti la casa del glorioso Club Scherma Jesi. Dellabella: «Non celebriamo solo un traguardo, ma poniamo le basi concrete per un nuovo capitolo della nostra storia»

JESI – Nuova Casa della Scherma, l’inaugurazione giovedì prossimo 25 giugno alle 17,30. La struttura realizzata in via della Nazioni si appresta a diventare a tutti gli effetti la casa del glorioso Club Scherma Jesi fondato nel 1947 dal maestro Ezio Triccoli, con le sue 28 medaglie olimpiche delle quali 14 d’oro, la partecipazione ininterrotta dei suoi atleti ai Giochi da Montreal 1976 a oggi e la formazione di leggende dello sport azzurro come Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca. Alla spesa di 4,5 milioni di euro per la realizzazione della Casa della Scherma hanno partecipato per 2 milioni la Regione, per 1,8 milioni il Fondo “Sport e Periferie” del Governo per interventi edilizi per l’impiantistica sportiva e il Comune, che per altri 700mila euro ha contratto un mutuo.

«L’inaugurazione del nuovo palascherma – dice il presidente del club Maurizio Dellabella – è un momento carico di significato per tutta la nostra comunità schermistica. Dopo anni di attesa, possiamo finalmente contare su una struttura adeguata alle nostre esigenze: non solo più moderna e funzionale, ma soprattutto pensata per accogliere la crescita importante che il Club ha vissuto negli ultimi tempi. Solo nell’ultimo anno abbiamo registrato un aumento di iscrizioni vicino al 30%, un dato che parla da sé e che ci ha spinti a rafforzare anche il nostro organico tecnico e organizzativo. Questo palazzetto non è un semplice contenitore, ma uno strumento strategico che ci permetterà di pianificare con maggiore ambizione le attività sportive, educative e promozionali. Non celebriamo solo un traguardo, ma poniamo le basi concrete per un nuovo capitolo della nostra storia».

Casa della Scherma, il park

Intanto, per andare incontro alle esigenze di parcheggio della nuova struttura, l’amministrazione ha stabilito di mantenere per tale utilizzo il piazzale realizzato per il cantiere dall’impresa appaltatrice. «Il parcheggio – spiega la Giunta – sarà libero, fruibile da tutti i cittadini nonché dagli atleti diretti alla Casa della Scherma, ribadendo che per l’impianto sportivo il parcheggio di riferimento rimane comunque quello di via Tabano funzionale a tutta l’area con destinazione Servizi Sportivi e Ricreativi».

Per la realizzazione della Casa della Scherma su via delle Nazioni l’impresa appaltatrice ha predisposto un piazzale con sottofondo adatto alla movimentazione mezzi e materiali di cantiere, di circa 780 metri quadrati, per ubicare l’area dove ha montato le baracche e la gru. «Tale piazzale – rileva la Giunta – può essere utile alle esigenze degli atleti e dei residenti precisando che per la casa della scherma il parcheggio di riferimento rimane comunque quello di via Tabano funzionale a tutta l’area sportiva. Si ritiene pertanto di mantenere l’area in questione nello stato attuale in cui si trova con ghiaino compattato e livellato, delimitata con cordoli in calcestruzzo e con un ampio accesso carrabile da via delle Nazioni, immediatamente utilizzabile senza necessità di ulteriori lavori, se non l’installazione di opportuna segnaletica verticale».