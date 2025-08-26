Jesi, la farmacia delle Grazie lascia Corso Matteotti: addio a un secolo di storia

JESI – Corso Matteotti perde un pezzo di storia con il trasferimento della storica Farmacia delle Grazie, che da inizio Novecento era ubicata in corso Matteotti 43, proprio accanto al Santuario della Madonna delle Grazie. Dalla prossima settimana la farmacia si sposterà in una nuova e più ampia sede in Viale della Vittoria. Ma non è un dietro front, bensì una rinascita, come spiega il dottor Francesco Mariani.



«In realtà per noi è una rinascita, un’opportunità anche per la città – ci spiega – la Farmacia delle Grazie viene assorbita dalla Farmacia Grammercato in un’importante operazione commerciale che permetterà la nascita della Farmacia dei Servizi, una delle prime autorizzate nella Regione Marche, in una zona come viale della Vittoria dove mancavano farmacie. E poi, sono felice di questa scelta, fatta insieme al dottor Roberto Governatori titolare della Grammercato, un collega ma prima ancora un amico».

La nuova sede

Entro una settimana, come pianificato nel cronoprogramma dei lavori, il trasferimento nei grandissimi spazi di viale della Vittoria al civico 56 negli ex locali Palanca, vicino alla Croce Azzurra. Sarà inaugurata la nuova “Farmacia Grammercato del Viale”, con più servizi, più personale, più opportunità per l’utenza. E il dottor Mariani resterà direttore, un punto di riferimento per la farmacia come lo è sempre stato per Le Grazie.

«Travaseremo i tanti servizi già offerti dalla Farmacia Grammercato del Prato, come l’applicazione dell’holter cardiaco e pressorio, le vaccinazioni, le analisi di trigliceridi, colesterolo, Psa; le prenotazioni Cup anche in una realtà più piccola come la mia. Per trasformare la farmacia in Farmacia dei Servizi e ottenere le autorizzazioni necessarie, servivano spazi ampi e dunque il trasferimento si è reso necessario».

Nella nuova location – 250 metri quadrati con possibilità di usufruire di 12 parcheggi – saranno presenti due ambulatori per gli holter e le vaccinazioni, 4 dottori farmacisti e un magazziniere. Più servizi, più personale in viale della Vittoria dove le farmacie di fatto mancavano.