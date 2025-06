Falconara Marittima, al via la campagna “Sotto l’ombrellone” per la raccolta differenziata in spiaggia

Su ogni ombrellone saranno appese le locandine per promuovere la differenziata con tutti i consigli giusti per chi conferisce

FALCONARA MARITTIMA – Torna a splendere il sole sulla spiaggia falconarese e l’arenile è tutto un brulicare per prepararsi alla stagione estiva.

Anche Marche Multiservizi Falconara è già al lavoro per tirare a lucido i lidi cittadini. E dopo una pulizia straordinaria per eliminare quanto le mareggiate invernali avevano depositato sulla costa ora è bene prepararsi alla raccolta differenziata. Che a Falconara Marittima funziona anche in spiaggia grazie alla campagna “Sotto l’ombrellone”. Per garantire un servizio sempre più efficiente e puntuale si spinge sull’acceleratore della comunicazione.

Su ogni ombrellone saranno infatti appese le locandine per promuovere la differenziata con tutti i consigli giusti per chi conferisce. Una pagina è completamente dedicata a “Gli ingredienti di una buona raccolta differenziata“. Oltre ad un testo, in italiano e inglese, con qualche indicazione generale per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti (carta, organico, plastica e lattine, vetro e indifferenziato), campeggia sulla locandina plastificata un QR Code. Se inquadrato con la videocamera dello smartphone consente di scaricare la Guida alla Raccolta Differenziata: un vademecum completo e aggiornato per non sbagliare un colpo.

Sul retro del flyer altre importanti informazioni, comunicate anche questa volta in italiano ed inglese: la regola delle 4R e il richiamo all’App Junker. Ridurre, Riutilizzare, Riciclare e Recuperare sono le 4 azioni virtuose da adottare per salvaguardare e tutelare l’ambiente in cui viviamo. Junker invece è un altro strumento utile per sciogliere tutti i dubbi che possiamo avere davanti ai cassonetti della differenziata. Una volta installata questa App consente di riconoscere tutti gli imballaggi dei vari prodotti attraverso il codice a barre e di agevolare il corretto conferimento dei nostri rifiuti. Insomma un condensato di informazioni a portata di mano da poter rileggere sotto l’ombrellone in compagnia anche dei più piccoli. Per compiere insieme poi le azioni giuste per l’ambiente e per il nostro futuro.

L’assessore all’Ambiente Elisa Penna dichiara: «La sostenibilità non va in vacanza! Con la campagna “Sotto l’ombrellone” vogliamo portare la raccolta differenziata sempre più nel quotidiano, anche in spiaggia ma in maniera semplice e divertente. Non si tratta solo di tenere pulito il nostro litorale: è un invito a ripensare i nostri gesti, anche i più semplici, come atti di responsabilità verso il territorio. Falconara dimostra che il rispetto per l’ambiente può essere parte integrante dell’esperienza vacanziera a turistica, senza rinunciare alla leggerezza dell’estate».