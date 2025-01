Ancona, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2025-2027

Per il 2025 la manovra prevede per la parte corrente 143 milioni di euro, incluse le spese finanziate da entrate vincolate e il rimborso delle rate dei mutui, e, per la parte degli investimenti 61,8 milioni di euro

ANCONA – È stato approvato oggi dal consiglio comunale di Ancona il bilancio di previsione 2025-2027.

Per il 2025 la manovra prevede per la parte corrente 143 milioni di euro, incluse le spese finanziate da entrate vincolate e il rimborso delle rate dei mutui, e, per la parte degli investimenti, 61,8 milioni di euro.

Si tratta di un documento volto a garantire la prosecuzione dei servizi essenziali, orientando l’azione amministrativa in particolare sul settore delle manutenzioni e dei lavori pubblici.

«Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione di questo bilancio – ha dichiarato il sindaco di Ancona Daniele Silvetti – che in condizioni non favorevoli per gli enti locali ha saputo garantire il rispetto delle linee guida di mandato. La realizzazione di opere strategiche in termini di lavori pubblici con cui ridisegneremo il volto della città in centro e in periferia dimostra il forte impulso di cambiamento che stiamo dando al nostro capoluogo. Manteniamo inalterati i servizi, senza tagli, sia in ambito sociale sia in ambito scolastico. Abbiamo inoltre recepito tutte le indicazioni degli operatori commerciali volendo ridare impulso al commercio cittadino che vive una congiuntura particolarmente difficile».

«Le difficoltà – ha aggiunto il vicesindaco e assessore al bilancio Giovanni Zinni – sono tante, dalla crisi internazionale, alle guerre, alla crescita dell’inflazione. E di questo quadro ovviamente paga il prezzo anche il Comune. Il nostro bilancio di previsione è prima di tutto un bilancio aperto, suscettibile di variazioni nel corso dell’anno. Ormai la programmazione si fa per i servizi essenziali, per le obbligazioni contrattuali assunte dal Comune, per gli obblighi di legge e per i servizi al cittadino. Questo è tutto garantito dal nostro bilancio di previsione di partenza. La nostra Amministrazione comunale ha però obiettivi più ambiziosi e lo dimostrano tutti i grandi eventi organizzati dal Comune, che hanno resuscitato la città di Ancona nell’ultimo anno rispetto alle precedenti amministrazioni. Ovviamente abbiamo tutto l’interesse a continuare a far crescere il ruolo del Capoluogo di Regione. Da questo punto di vista dobbiamo cercare di ottimizzare le entrate e per questo motivo il bilancio è aperto. È come un ‘vestito bello della domenica’: confezionato bene, in equilibrio, che rispetta le regole di contabilità. Ma è un abito un po’ stretto, una taglia che ormai non va più bene per il ruolo della città. Il nostro impegno ora si concentra su questo».

Per quanto riguarda le entrate, si segnalano in particolare la rimodulazione di alcune tariffe, come ad esempio quelle cimiteriali, già annunciate nei giorni scorsi e l’efficientamento, già avviato nel 2024, dell’attività di recupero dell’evasione con il miglioramento della capacità di riscossione che ha consentito di procedere ad un minore accantonamento di risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda i nuovi mutui, nel corso del Consiglio è stato sottolineato come quelli contratti dall’Amministrazione nel 2024 siano finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e di manutenzione strategiche, come ad esempio la nuova impiantistica e il nuovo rivestimento interno della galleria del Risorgimento, piazza della Repubblica e il parcheggio nell’area portuale di via Mattei.

Nonostante l’aumento “tecnico” di alcuni capitoli di spesa (come ad esempio quote dei mutui e costi del personale), il bilancio destina risorse importanti alle manutenzioni.

Per il personale la spesa aumenterà di circa 1 milione di euro, anche per effetto del rinnovo contrattuale. Sono arrivati a 100 i nuovi assunti nel 2024 (a fronte di 64 cessazioni), di cui 34 in area tecnica e 20 nella Polizia Locale. A conferma della vocazione del bilancio preventivo, focalizzato su lavori pubblici, manutenzioni e decoro, sta il fatto che i settori dei tecnici, degli operai e della Polizia locale sono tra quelli ritenuti strategici in termini di reperimento di nuovo personale.

Un importante percorso che è stato avviato è quello della costituzione della nuova Azienda unica dei rifiuti, una scelta di visione e di lungo respiro, con l’obiettivo di portare nel medio periodo all’efficientamento della raccolta differenziata e ad una gestione più virtuosa con diminuzione del costo del servizio e, in prospettiva, alla riduzione della TARI.

In termini di investimenti, la somma in campo per il 2025 è di oltre 61 milioni di euro, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, che nel corso di una relazione in cui ha elencato le principali fonti di finanziamento e i 93 progetti in campo per la ridefinizione della fisionomia del capoluogo di Regione, ha evidenziato alcuni tra gli obiettivi maggiormente significativi: dall’intervento per i Mutilatini e la strada di Portonovo, a quelli per la Mole Vanvitelliana e per la torre campanaria del Palazzo degli Anziani, senza dimenticare le manutenzioni straordinarie (delle strade vicinali, dei marciapiedi, delle scalinate comunali, dei giardini scolastici…), i parcheggi, la galleria del Risorgimento, gli arredi urbani di corso Garibaldi, i contenitori culturali.

L’assessore Tombolini ha poi sottolineato in modo particolare l’importanza del ricorso al project financing, strumento attraverso il quale l’amministrazione potrà attrarre una quota molto consistente di risorse, stimata attorno ai 15 milioni di euro. «Questo significa – ha detto – aver avuto la capacità di portare investitori e investimenti importanti sul nostro territorio».