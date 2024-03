Civitanova Marche, arrivano i primi macchinari nello stabilimento Louis Vuitton

CIVITANOVA MARCHE – Al via le prime operazioni per il nuovo stabilimento della griffe francesce Louis Vuitton a Citivanova Marche, la cui apertura è prevista tra circa un mese e mezzo nella zona industriale di Santa Maria Apparente, tra via Gobetti e via Ferrari.

In questi giorni sono stati trasferiti nella struttura alcuni dei macchinari per la produzione e alcune materie prime, dove hanno cominciato a lavorare i dipendenti che, una volta terminate le operazioni preliminari e non appena lo stabilimento comincerà a lavorare a pieno regime, saranno circa 500.

Nello stabilimento civitanovese del noto brand di lusso verranno prodotte, in particolare, calzature, sia da uomo che da donna. La struttura è di circa 7mila metri quadrati. L’apertura ufficiale avverrà tra circa un mese e mezzo.

Il progetto di avviare una nuova manifattura per la produzione di scarpe è stato avviato dalla direzione francese del Gruppo. A guidare la parte tecnica è invece la Politecnica di Firenze e la costruzione dell’edificio è affidata ad un consorzio di imprese.