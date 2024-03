Civitanova, al via i lavori per la rotatoria di via Costamartina. «Uno dei punti più pericolosi»

CIVITANOVA – Presto al via i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Costamartina e la strada provinciale delle Vergini, a Civitanova Alta. Lo ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica. «Finalmente iniziano i lavori per la rotatoria Costamartina – ha detto il primo cittadino Ciarapica -. Dopo oltre quindici anni metteremo in sicurezza uno dei punti viari più pericolosi di Civitanova. Entro un mese è previsto l’inizio del cantiere e, da cronoprogramma, serviranno 120 giorni per la realizzazione dell’opera. Insieme alla Regione e alla Provincia avevamo preso questo impegno, che oggi, seppur tra mille difficoltà, siamo riusciti a rispettare». Si tratta di uno degli snodi principali verso Civitanova Alta. L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria, le cui dimensioni principali sono 22 metri di isola centrale invalicabile, 7 metri di anello di circolazione per un diametro totale della rotatoria di 38 metri. È previsto anche un nuovo collegamento pedonale tra la piscina comunale e la pista ciclabile e pedonale del Castellaro. Il collegamento pedonale sarà realizzato mediante una nuova passerella in adiacenza al ponticello esistente nelle vicinanze della fermata del bus ed un nuovo attraversamento pedonale, con un semaforo a chiamata, che collegherà il nuovo marciapiede in progetto con quello esistente posto sul lato opposto della strada provinciale 10.