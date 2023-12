Attriti politici, Baldelli: «Mangialardi fa sciacallaggio ma non conosce l’abbiccì della politica»

PESARO – Il Pd getta benzina sul fuoco negli attriti tra l’assessore Francesco Baldelli e il consigliere Nicola Baiocchi per il congresso Fdi. La replica di Baldelli non tarda.

«Ho letto alcune ‘parole in libertà’ del capogruppo di minoranza in Consiglio Regionale Maurizio Mangialardi il quale dimostra ancora una volta di non conoscere né l’abc del funzionamento della pubblica amministrazione, né quello della politica.

Nel primo caso lo dimostra quando afferma che in soli 3 anni di governo del centrodestra le Marche siano retrocesse dal gruppo delle regioni più sviluppate d’Europa a quelle in transizione. Non sa infatti che il declassamento è stato reso pubblico nel settembre 2018, ossia ben due anni prima dell’insediamento del presidente Acquaroli, ed è quindi opera dei suoi colleghi di banco del Pd.

Nel secondo caso al contrario, romanzando articoli giornalistici sul dibattito interno avvenuto nella segreteria degli alleati della lega e, da ultimo, sui congressi di FdI gli consiglio di acquisire informazioni più precise visto che il sottoscritto non è – di questi ultimi – né il regista dell’organizzazione né il responsabile delle scelte e delle motivazioni individuali dei singoli esponenti.

Stia dunque ben certo che l’azione del Presidente Acquaroli su infrastrutture e edilizia sanitaria volta a rimediare decenni di immobilismo e di scelte scellerate del centro-sinistra marchigiano che ha chiuso ospedali e decimato il personale sanitario non si fermerà di fronte allo sciacallaggio di Mangialardi che è ancora intento a leccare le ferite della sua disastrosa disfatta elettorale e della disgregazione di una minoranza che lui stesso dovrebbe guidare ma che in questi tre anni è l’unica a perdere pezzi».

Baldelli spegne le fiamme: «È così allora che in questi giorni dopo l’avvio della gara che porterà alla realizzazione del nuovo Ospedale di Pesaro, sono partite le procedure per la progettazione del nuovo ospedale di Macerata, l’iter per la realizzazione delle nuove palazzine dell’emergenza di Fano, Urbino, Senigallia, Civitanova Marche, del nuovo presidio di Cagli e della ristrutturazione dell’ospedale di Pergola. Ma Mangialardi è proprio sfortunato: due giorni fa il TAR del Lazio ha sbloccato i lavori per il raddoppio della ferrovia Orte Falconara con fondi PNRR. Proprio per quei lavori che il PD di Mangialardi il 5 maggio di quest’anno davanti alla stazione di Fabriano accusava la giunta Acquaroli di avere perso per sempre.

Un augurio, infine, al capogruppo PD Mangialardi, che trovi sotto l’albero di Natale un bel libro da leggere durante le festività: un abbecedario della politica, dove troverà alcune regole di base per poter rappresentare davvero gli interessi dei cittadini marchigiani».