Carrellata di grandi attori nelle Marche: da Siani a Iacchetti, da Ghini a Brilli. Tutti gli appuntamenti della settimana

MARCHE – Comici e grandi attori pronti a conquistare il pubblico nei teatri marchigiani, spettacoli per bambini, un interessante mostra fotografica e sagra della polenta. Nelle Marche da domenica 26 febbraio a domenica 5 marzo tanti appuntamenti da segnare sul calendario per trascorrere piacevoli pomeriggi e serate in compagnia di amici o con i propri bambini.

In provincia di Ancona, al Teatro La Fenice di Senigallia il 2 marzo arrivano Massimo Ghini e Paolo Ruffini con “Quasi Amici”, dall’omonimo film di Eric Toledano e Oliver Nakache adattamento e regia di Alberto Ferrari. Inizio alle ore 21. Dal 2 al 5 marzo il Teatro delle Muse di Ancona ospita “Perfetti sconosciuti” con la regia di Paolo Genovese che porta in scena una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento. Giovedì, venerdì e sabato inizio spettacolo alle ore 20:45, domenica alle ore 16:30. Sempre giovedì 2 marzo alle 21 saliranno sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi Nancy Brilli e Chiara Noschese con “Manola” di Margaret Mazzantini, regia di Leo Muscato.

Il 3 e 4 marzo lo spettacolo si sposta a Fano, al Teatro della Fortuna. A Pesaro invece, venerdì 3 marzo alle 21, fa tappa al Teatro Sperimentale il tour teatrale di Nada che presenta il suo ultimo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”. A San Costanzo da non perdere domenica 5 marzo la Sagra Polentara, la più antica delle Marche e giunta alla 213esima edizione. Alle 10 è prevista la St. Patrick Trailrun, a seguire la sfilata dei bambini, la Regina della Polenta, Bike e Bake, cioè pizza prodotta con farine locali, e musica live. Apertura stand gastronomici alle ore 12, bus navetta gratuito e ingresso alla sagra libero.

In provincia di Fermo, sabato 4 marzo alle 21 al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio nuovo appuntamento con RisorgiMarche, data che segna l’inizio del nuovo progetto Riverberi che toccherà, fino a maggio, diversi Comuni del cratere sismico. Invece, a Pedaso, al Cine Teatro Valdaso, sabato alle 21 va in scena lo spettacolo del comico Giovanni Vernia in “Vernia o non Vernia”. Domenica 5 marzo alle 17, al Teatro Luigi Cicconi di Sant’Elpidio a Mare da non perdere lo spettacolo “Bloccati dalla neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

Giovedì 2 marzo non prendete impegni perché al Palariviera di San Benedetto del Tronto c’è Alessandro Siani con il nuovo spettacolo “Extra Libertà Live Tour”, mentre il 5 marzo al Teatro Concordia, per la rassegna “Domeniche in famiglia”, alle 16:30 va in scena “Il brutto anatroccolo” tratto dalla celebre fiaba di Andersen. Consigliato dai 4 anni in su, lo spettacolo, co-prodotto con Teatro Metastasio di Prato, combina linguaggi classici e impianto scenografico contemporaneo. Sabato 4 marzo ad Ascoli, al Forte Malatesta, verrà inaugurata la mostra “Tra luci e ombre – Tracce di vita dal carcere”. L’evento espositivo nasce dal ritrovamento dell’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva al trasferimento, nel 1980, all’attuale casa circondariale del Marino del Tronto. Nel percorso si prendono in considerazione gli ultimi trent’anni di attività del carcere fino alla sua definitiva chiusura. La mostra sarà visitabile fino al 4giugno 2023.

In provincia di Macerata, il 4 marzo alle 21:15 al Teatro Comunale di Treia, spazio alla storia, alla sociologia e alla medicina con “Scoop (Donna Sapiens)”, lo spettacolo di Giobbe Covatta. A Corridonia, domenica 5 marzo, il Teatro Velluti omaggia, a 101 anni esatti dalla nscita, Pier Paolo Pasolini, con la compagnia Aletheia–Teatro di Voci e Corpi di Donne in “Mio Sacro Poco. Omaggio a Pier Paolo Pasolini”. Sempre domenica 5 marzo, a Civitanova Marche continua la rassegna “A Teatro con mamma e papà” con lo spettacolo “Il mio amico è un asino”. Appuntamento al Teatro Annibal Caro alle ore 17.