Attività aperte e chiuse a Pesaro, ecco l’elenco. Ricci: «Ce la faremo»

In tanti si chiedono quali sono le produzioni non necessarie e quelle che potranno continuare. Il sindaco fa il punto

PESARO – Cosa resta aperto e cosa chiude? È l’interrogativo che tutti si pongono dopo la conferenza stampa del premier Conte nella tarda serata di ieri, sabato 21 marzo.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e presidente Ali, Autonomie locali italiane, prova a rispondere citando una bozza del decreto.

«Ecco la bozza del Dpcm in visione a Palazzo Chigi, annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Ci sono informazioni utili per imprese e cittadini. Eventuali cambiamenti nella versione finale saranno subito inseriti e aggiornati. Stiamo a casa, sono i giorni più difficili ma ce la faremo».

Ecco la bozza del Decreto in visione a Palazzo Chigi annunciata ieri sera nella conferenza stampa di Conte.📌Ci sono… Pubblicato da Matteo Ricci su Domenica 22 marzo 2020

Lo ha scritto Matteo Ricci su facebook, condividendo una guida alle nuove misure in base alla bozza del nuovo decreto. La sintesi è stata elaborata da Ali nazionale, di cui il sindaco di Pesaro è presidente, dopo la comunicazione della chiusura di tutte le attività produttive non essenziali. La nuova stretta anti-contagio decisa dal governo entrerà in vigore da domani (lunedì 23 marzo) su tutto il territorio nazionale.

Nella guida si trova l’elenco delle aziende strategiche che rimarranno aperte. «Tra queste – si legge nella sintesi – ci sono le coltivazioni agricole; la pesca; l’industria alimentare e delle bevande; la fabbricazione di prodotti elettromedicali, di forniture mediche e dentistiche; la fornitura di energia, gas, aria condizionata. Nessuna chiusura per supermercati, discount, ipermercati, negozi di alimentari. Nulla cambia per quanto riguarda la produzione, il trasporto e l’acquisto di medicinali. Restano aperte farmacie e parafarmacie. Edicole e tabaccai continuano ad essere aperti, ma con l’obbligo di accesso a una sola persona per volta».

Ecco la guida: https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2020/03/LE-NUOVE-MISURE-21-MARZO.pdf