PESARO – Apertura delle buste con le offerte del bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica dei beni immobili non strumentali alle funzioni del Comune: aggiudicati due negozi a Montecchio e il fabbricato da 190mq a Loreto per un importo complessivo di 379.100 euro. «Nuove risorse che dedicheremo agli investimenti per la città» spiega l’assessore al Fare, con delega al Patrimonio, Riccardo Pozzi.

Nel dettaglio, sono stati aggiudicati due negozi e un’abitazione. Il primo immobile alienato è il negozio di Montecchio, in via Pio La Torre 64, dalla superficie commerciale di 82mq e destinazione “terziario”. L’immobile che aveva base d’asta di 76mila euro è stato alienato a 77mila.

Idem per l’altro negozio di via Pio La Torre, situato al civico, 66, con superficie commerciale di 81 mq assegnato alla cifra di 76mila euro (aveva base d’asta di 75mila).

Aggiudicato anche il fabbricato in via Madonna di Loreto 39, con destinazione prevalentemente residenziale. Con base d’asta di 220mila euro, è stato alienato a 226.100 euro.

«Si tratta di tre immobili che il privato potrà recuperare anche grazie agli incentivi previsti dallo Stato. Siamo soddisfatti di questa prima asta del 2022 che ci consente di aver nuove risorse per gli investimenti da ridistribuire nel territorio».

L’alienazione degli immobili, è stata promossa anche attraverso la sezione del portale del Comune, “Aste e Valorizzazioni immobili comunali” realizzata per «valorizzare, nel senso più ampio del termine, le possibilità di allocazione, concessione e vendita del patrimonio immobiliare dell’ente».

Nei prossimi mesi seguirà un’altra gara per la cessione di immobili non strumentali alle funzioni del Comune.