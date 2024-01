Ast di Ancona: «Banditi concorsi a tempo indeterminato per neuropsichiatri infantili»

In merito al Tavolo Disabilità indetto dall’ASP Ambito 9 svoltosi nei giorni scorsi, l’Ast di Ancona fa sapere: «Si informa che in tale sede è stato rappresentato il costante impegno da parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona nell’individuazione di strategie per superare le datate complessità delle liste di attesa. In particolare, già a fine 2023, sono stati banditi concorsi a tempo indeterminato per neuropsichiatri infantili in modo da accelerare lo smaltimento delle liste di attesa. Sono inoltre state bandite da tempo 17 ore di specialistica ambulatoriale presso il Distretto di Jesi, che purtroppo però non hanno avuto adesione. In questa sede va ribadita infatti la complessità della gestione disabilità a causa delle difficoltà di reperimento di neuropsichiatri infantili nel territorio regionale ed in generale in ambito nazionale».

E ancora: «Consapevoli dell’importanza di tali figure mediche, è stata altresì rappresentata al Tavolo la concreta operatività del Protocollo di Valutazione Funzioni Umee coinvolgente altre strutture. L’Ast Ancona – in continuità con il proficuo impegno da anni profuso sul territorio di Jesi ed in costante collaborazione con la rete dei Servizi – è consapevole altresì di come esista da tempo un quadro di estrema criticità sul versante del reperimento di insegnanti di sostegno, educativa scolastica e domiciliare, quadro complesso che necessita di un importante lavoro di rete».

«L’Ast Ancona sarà rappresentata, nei prossimi luoghi di confronto deputati alla tematica, dal Dr Massimo Mazzieri, Direttore Socio Sanitario dell’Azienda, e potenzierà la rete di collaborazione già in atto con le altre realtà socio sanitarie presenti sul territorio continuando a porre la massima attenzione sulla situazione».