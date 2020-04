Un atto di generosità che vale più che doppio, visto che proviene da Arquata del Tronto, fortemente colpita dal sisma. «Un simbolo di riconoscenza per Fano che è stata presente in prima linea durante il periodo del terremoto del 2016»

FANO – L’Associazione Monte Vettore di Pretare, frazione di Arquata del Tronto, ha voluto devolvere 500 euro a favore delle strutture ospedaliere e di soccorso di Fano.



Un gesto forte, dettato dalla gratitudine che assume una portata ancora più grande alla luce del particolare periodo storico che stiamo vivendo. Un donazione, in questo periodo di emergenza Coronavirus, che va ancora più apprezzata se ci si ferma a riflettere sulla sua provenienza geografica: vale la pena ricordare che si tratta di una delle zone più colpite dagli eventi sismici del 2016.

La prima forte scossa di magnitudo di 6.0 avvenne il 24 agosto 2016 ed ebbe epicentro lungo la Valle del Tronto, proprio tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto. Due potenti repliche avvennero il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera.

Il gesto, che vale esponenzialmente di più della cifra stessa, è stato commentato con grande gratitudine dal primo cittadino fanese Massimo Seri: «In un periodo del genere ci sono anche belle storie che vale la pena raccontare. Come il piccolo ma grande gesto che l’associazione Monte Vettore di Pretare, frazione di Arquata del Tronto, ha voluto fare raccogliendo e devolvendo 500 euro in favore dei nostri ospedali. Un simbolo di riconoscenza poiché la città di Fano, in particolar modo con i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, è stata presente e in prima linea durante il periodo del terremoto. Fare del bene porta sempre altro bene».