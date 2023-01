Asfalti, parco fluviale e nuove aree commerciali: per Ascoli un 2023 all’insegna dei cantieri

ASCOLI – Il nuovo anno, ad Ascoli, si aprirà nel segno delle opere pubbliche, sulla scia di quanto avvenuto anche nel corso del 2022 che ormai è finito letteralmente in archivio. Tanti, infatti, sono i cantieri che verranno avviati dall’amministrazione comunale guidata dal giovane sindaco Marco Fioravanti, mentre altri verranno portati a compimento.

Sulle strade

A cominciare, ad esempio, dagli asfalti. Il Comune, a tal proposito, è già intervenuto in via Urbino, con nuovi marciapiedi e fondo stradale, ma anche in viale della Repubblica e al quartiere Tofare: con il completamento della riqualificazione del quadrilatero, diviso in tre stralci, per un totale di 250mila euro, oltre alla realizzazione dei marciapiedi e dell’asfaltatura si interverrà anche sulle aiuole. Altra zona interessata dai lavori è quella di Monteverde, dove, oltre agli interventi sul manto stradale, sono stati portati a termine anche quelli della manutenzione del verde. Inoltre, nei prossimi mesi, l’attenzione dell’amministrazione si concentrerà sui lavori che interesseranno diverse frazioni cittadine e per i quali verranno impiegate le risorse del fondo complementare.

Parco e poligono

Continuano, poi, i lavori per la realizzazione del parco fluviale. Nei mesi scorsi è stata effettuata la pulizia e la riqualificazione della sponda fluviale dell’area interessata al primo stralcio, che comprende la zona che va dal bocciodromo di San Marcello fino al quartiere di San Filippo e Giacomo. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale attrezzato, per passeggiare e fare attività all’aria aperta in uno scenario unico e suggestivo. Circa due chilometri di percorso che permetteranno di raggiungere posti finora poco conosciuti e godere delle bellezze naturali del fiume Tronto da una nuova prospettiva. Contestualmente, proseguono i lavori di ampliamento e adeguamento del poligono di tiro in località Villaggio del fanciullo, sulla strada Salaria. Dopo aver completato il prolungamento dello stand di tiro dai 50 fino a 100 metri per l’utilizzo di armi di seconda e terza categoria e aver collaudato l’intera struttura, l’amministrazione comunale è in procinto di riconsegnare anche questo impianto. Nel complesso, l’intervento è stato articolato in tre fasi distinte: al prolungamento e all’adeguamento dello stand si aggiungono infatti alcune opere complementari.

L’area commerciale

Infine, una nuova area commerciale sorgerà in via Piceno Aprutina: dopo i lavori di demolizione dei fabbricati nell’area ex Moscatelli, iniziati ad agosto, si procederà alla realizzazione di un edificio a destinazione commerciale. L’immobile avrà una superficie coperta di circa 2mila metri quadri, ai quali si aggiungono un piazzale interno con 96 posti macchina, tra parcheggi pubblici e privati per la sosta degli utenti, e alcune aree a verde. Dal punto di vista urbanistico, si tratta della riconversione di un’area estesa, in un punto strategico della città in cui si trovano molte attività artigianali e commerciali.