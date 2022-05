Jesi, al via le asfaltature di viale della Vittoria e viale del Lavoro per il Giro d’Italia

JESI – Ammontano a circa 50 mila euro i lavori di manutenzione straordinaria al via fra viale della Vittoria e viale del Lavoro. Un intervento propedeutico all’arrivo del giro d’Italia il prossimo 17 maggio. Ma non solo.

Il Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici – spiega l’amministrazione – svolge un costante monitoraggio della rete stradale e dei marciapiedi, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte dei fruitori della stessa, al fine di rilevarne lo stato di conservazione ed individuare le zone maggiormente critiche nelle quali si rende necessario pianificare nel breve medio termine interventi di manutenzione straordinaria non essendo possibile e conveniente intervenire con le maestranze dell’Amministrazione in considerazione dell’estensione o della gravità del dissesto riscontrato».

A seguito della ricognizione, si legge nella delibera di affidamento dell’appalto, «è stata individuata la presenza di avvallamenti e ammaloramenti della pavimentazione stradale in Viale della Vittoria e in Viale del Lavoro, in particolare nella corsia con direzione Jesi. È necessario procedere localmente alla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale nelle suddette vie al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza anche in considerazione del fatto che le vie in questione ricadono all’interno del percorso del Giro d’Italia 2022 che farà tappa nel Comune di Jesi il prossimo 17 maggio».