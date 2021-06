Parcheggi in Baia Flaminia, Ascoltiamo Pesaro: «Tante criticità: un incontro col Comune»

PESARO – Sosta in Baia Flaminia, i consiglieri di quartiere di Ascoltiamo Pesaro incontreranno l’amministrazione comunale.

«Le modifiche previste dalla giunta per i parcheggi di tutta l’area stanno portando diverse perplessità. Abbiamo raccolto le riflessioni dei cittadini e ci siamo fatti loro portavoce in consiglio di quartiere – Spiegano Rovelli, Angelini, Ghiretti, Paggetti e Nicoloso di Ascoltiamo Pesaro – Abbiamo proposto di organizzare un momento di incontro fra amministrazione e cittadini. Siamo contenti che la richiesta sia stata accolta e approvata all’unanimità da tutto il consiglio di quartiere e dal presidente che si sta facendo carico dell’organizzazione».

I consiglieri di Ascoltiamo Pesaro

In merito alle scelte specifiche, i consiglieri dicono: «Comprendiamo le ragioni contingenti, per quest’anno che portano alla concessione dell’utilizzo degli stalli da parte dei ristoratori, che riteniamo importante poter sostenere in questa fase di difficile ripartenza. Questo fatto però incide sui servizi a disposizione della comunità pertanto riteniamo che non debba essere data per scontata e debba essere ri-analizzata e ripensata nei prossimi mesi.

Chiediamo che il Quartiere e l’amministrazione si facciano carico di appellarsi agli esercenti affinché venga garantito lo spazio sufficiente per il passaggio sotto i porticati e sulle aree adibite anche al transito di pedoni, facendo particolare attenzione al garantire il passaggio agevole per disabili e passeggini.

Chiediamo inoltre che gli stalli dedicati ai motorini ed ai disabili che eventualmente fossero stati, anche solo temporaneamente, resi indisponibili, vengano al più presto ricollocati o resi nuovamente disponibili. Attendiamo l’incontro con l’amministrazione. Continuiamo a svolgere il nostro compito di ascolto dei cittadini e di proposte concrete e attente».