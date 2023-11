Ascoli, vandali in azione al parcheggio ex Gil: danneggiate decine di auto

ASCOLI – Un brutto episodio di vandalismo si è verificato, nei giorni scorsi, ad Ascoli. Nella giornata di Ognissanti, in particolare, decine di auto sono state danneggiate al parcheggio dell’ex Gil, in viale Marcello Federici. Qualcuno, sembrerebbe dei ragazzini, si è divertito a estrapolare dalle carrozzerie dei mezzi posteggiati i loghi delle case produttrici. Ai carabinieri, in queste ore, stanno arrivando parecchie denunce contro ignoti.

La testimonianza

Nel parcheggio, però, dovrebbero esserci delle telecamere che, se funzionanti, saranno sicuramente utili a rintracciare i responsabili della ‘bravata’. In alcuni casi sono stati fatti danni per diverse migliaia di euro, visto che nel posteggio, gestito dalla Saba, c’erano anche macchine di immenso valore. «Io avevo quattro macchine parcheggiate e tutte sono state danneggiate – racconta, ad esempio, uno di coloro che hanno presentato denuncia -. Dispiace molto, perché nella giornata di festa ci siamo trovati di fronte questa amara sorpresa. I danni, almeno per quanto riguarda i miei mezzi, sono stati molto gravi. Mi auguro che simili episodi non si verifichino più, perché non è piacevole ritrovarsi la propria macchina danneggiata». Come detto, diverse persone hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, giunti subito sul posto per fotografare le auto prese di mira dai vandali. Almeno una decina sarebbero state le denunce già presentate alle forze dell’ordine dai proprietari delle auto.