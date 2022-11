Ascoli, installate le prime luminarie. In Piazza del Popolo arriva il Santa Claus Bus

ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara a vivere il Natale. Un Natale sicuramente all’insegna delle tradizioni e della magia delle festività per dare nuova luce alla città.

Per quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso che il caro-bollette non spegnerà il Natale a differenza di molte città che invece hanno optato per delle iniziative più contenute. Già a partire dalla giornata di ieri 21 novembre, in Piazza Arringo sono stata installate le prime luminarie. Luminarie che come ogni anno offriranno spettacoli di luce da lasciare senza fiato. Nei prossimi giorni, sempre in Piazza Arringo, arriverà il tradizionale villaggio di Natale con musica dal vivo e spettacoli, che comprenderà la pista di ghiaccio e le casette di legno con i diversi mercatini con prodotti e oggettistica tipici del periodo.

Quest’anno i preparativi sono partiti con largo anticipo così da arrivare pronti per il giorno dell’Immacolata, in cui il verranno accese le luci natalizie. Oltre alle numerose piazze, Piazza del Popolo, Piazza Ventidio Basso, Piazza Roma e Piazza della Viola che verranno rese ancora più belle dai riflessi delle luminarie , anche le altre vie del centro storico verranno decorate con addobbi luminosi, così da offrire a tutti i cittadini ma anche ai turisti che sotto Natale arriveranno, uno spettacolo unico.

Il Santa Claus Bus lo scorso anno in Piazza del Popolo

Inoltre in Piazza del Popolo arriverà il Santa Claus Bus. Il 24 e il 26 dicembre Babbo Natale accoglierà i bambini all’interno di un mezzo completamente addobbato e allestito come fosse una casa-mobile, con tanto di trono e piccoli folletti che regaleranno caramelle e dolciumi ai più piccoli.