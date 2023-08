Ascoli Summer Festival, tre big della musica sul palco dello Squarcia

ASCOLI – Si accendono i riflettori, ad Ascoli, su uno tra gli eventi più attesi dell’estate. Si tratta dell’Ascoli Summer Festival, giunto alla seconda edizione: la tregiorni di concerti organizzati dal Comune di Ascoli con Best Eventi e Jam Session. Dal palco dell’Arena Squarcia, gli artisti Ernia, Bresh e Tedua sono pronti a far cantare e ballare i tanti presenti: Ernia inaugurerà la kermesse venerdì 11 agosto, Bresh sarà ad Ascoli sabato 12 agosto e Tedua chiuderà l’atteso festival domenica 13 agosto.

L’attesa

«Sarà una tre giorni dedicata soprattutto alle giovani generazioni – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. I tre artisti stanno scalando le vette delle classifiche della musica italiana e abbiamo visto già lo scorso anno quanti ragazzi arrivino anche da fuori provincia e regione per assistere ai concerti. Vogliamo che l’Ascoli Summer Festival diventi un evento fisso dell’estate cittadina, un vero e proprio punto di riferimento a livello musicale che permetta anche ai più giovani di scoprire e conoscere la nostra città». Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore agli eventi Monia Vallesi: «L’Ascoli Summer Festival si inserisce in un calendario eventi che mai come quest’anno è stato così ricco, con appuntamenti per tutti i gusti, e per tutte le età, che si sono susseguiti tutto l’anno con un focus soprattutto nei mesi da maggio a ottobre. Nella prima edizione dell’Ascoli Summer Festival abbiamo registrato un grandissimo successo nelle tre serate con Mecna e Coco, Ariete e Brunori Sas, quest’anno sono già stati venduti ancor più biglietti. Ne siamo veramente felici: ad Ascoli saranno tre giorni di grande musica». Gli ultimi biglietti disponibili per i tre concerti possono essere acquistati online sui circuiti TicketOne, CiaoTicket, VivaTicket e LiveNation.