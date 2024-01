Ascoli punta sullo sport: dal Comune contributi alle società e borse di studio

ASCOLI – Il Comune di Ascoli, in questo 2024, sarà al fianco delle società sportive che operano sul territorio. Sono stati approvati, infatti, proprio in questi giorni, due bandi molto importanti: il primo per la concessione di contributi a favore di società, associazioni e altri organismi sportivi senza fine di lucro per l’attività sportiva svolta nel territorio del Comune di Ascoli nel 2023, mentre il secondo per l’assegnazione di borse di studio alle famiglie per la pratica sportiva di ragazzi di età dai 6 ai 17 anni nel 2023/2024.

L’obiettivo

«Siamo vicini alle numerose realtà del nostro territorio e alle famiglie – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, con aiuti concreti e tangibili. Le società potranno così proseguire al meglio nell’opera di formazione e crescita delle future generazioni, mentre i genitori potranno contare su un sostegno per affrontare i costi della pratica sportiva dei figli». «Questi bandi – prosegue l’assessore Nico Stallone – confermano la grande attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dell’universo sportivo, sempre vivo nella nostra città. Vogliamo continuare a investire in questo settore perché crediamo che sia uno degli elementi essenziali nel percorso di sviluppo dei giovani, che possono così apprendere i sani valori che da sempre caratterizzano lo sport: entrambe le misure adottate vanno in questa direzione».

I dettagli

Il primo intervento è rivolto a sodalizi sportivi regolarmente affiliati alle rispettive federazioni nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni nazionale, ai sodalizi che promuovono attività motorie tra i cittadini non aventi scopo di lucro, alle scuole nel contesto delle attività dei ‘Giochi della Gioventù’. La domanda dovrà essere presentata entro mercoledì 31 gennaio 2024, pena la non ammissione alla procedura. Per le borse di studio possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo nucleo familiare Isee) che risiedono nel Comune di Ascoli, hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2024, appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione Isee con valore uguale o inferiore a 12.000 euro (il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni) e sono iscritti a una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo 2023/2024. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il primo luglio 2024, pena la non ammissione alla procedura. Entrambi i bandi, con la relativa modulistica e le modalità di presentazione delle domande, sono disponibili sul sito istituzionale.