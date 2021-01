Ascoli, spaccio di droga in flagranza. Carabinieri arrestano insospettabile

ASCOLI – Non si ferma nell’Ascolano l’attività di contrasto allo spaccio di droga sul territorio. Polizia e carabinieri impegnati notte e giorno per individuare i responsabili di un traffico di stupefacenti che si sta facendo sempre più preoccupante. Dopo i colpi messi a segno nel capoluogo dalla Squadra mobile della Questura, che ha sgominato importanti sodalizi dediti allo spaccio di cocaina, ora è la volta dell’Arma.

I militari hanno arrestato un giovane definito «insospettabile», residente a Castel di Lama, nella vallata del Tronto. Dopo lunghi servizi preventivi e controlli mirati disposti dal Comando Provinciale, i carabineri hanno beccato un ragazzo di 22 anni mentre cedeva ad un 28enne del posto, di professione impiegato, una dose di hashish.

Da lì sono scattati controlli e perquisizioni, che hanno portato alla scoperta di 30 grammi di hashish che lo spacciatore teneva in tasca, oltre a 10 grammi di maijuana che il giovane nascondeva nella sua abitazione. Qui i militari dell’Arma, a conferma delle attività illecite del ragazzo, hanno trovato anche due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga.

Naturalmente al termine della perquisizione domiciliare, il giovane di Castel di Lama è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ma anche la madre e il fratello dell’arrestato, conviventi con lui, sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione di droga. Ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri sono in corso.